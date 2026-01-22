Có 200 triệu định kinh doanh giỏ quà Tết: Cơ hội kiếm tiền hay cái bẫy tồn kho?

Chị Nguyễn Thanh Tâm (Hà Nội) đang đứng trước lựa chọn: dồn vốn đầu tư vào ngành hàng Tết hay tiếp tục giữ tiền mặt để chờ cơ hội khác. Với số vốn tích lũy khoảng 200 triệu đồng, chị đặc biệt quan tâm đến mảng bánh kẹo và giỏ quà Tết. Liệu đây có phải là cơ hội giúp chị kiếm thêm một khoản tiền trong dịp Tết năm nay?

Chuyên viên tư vấn tài chính Nguyễn Mạnh Cường cho biết, bước vào thị trường Tết Bính Ngọ 2026, xu hướng tiêu dùng đã thay đổi rõ rệt so với vài năm trước. Người mua, đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp, không còn quá mặn mà với những giỏ quà to, nặng về hình thức và chứa nhiều bánh kẹo công nghiệp.

Họ ưu tiên những set quà mang giá trị sử dụng thực tế, tốt cho sức khỏe và có câu chuyện như hạt dinh dưỡng, trà đặc sản, mật ong, yến chưng hay các sản phẩm nông sản OCOP. Nếu chị Tâm vẫn đi theo lối mòn nhập bánh kẹo đại trà, đóng giỏ theo kiểu truyền thống, khả năng cạnh tranh trên thị trường sẽ rất thấp.

Theo chuyên gia, số vốn 200 triệu đồng không phù hợp với chiến lược dàn trải nhiều phân khúc. Phân khúc bình dân tuy dễ bán nhưng biên lợi nhuận thấp, chỉ khoảng 10-15%, đòi hỏi sản lượng lớn và áp lực xả hàng nhanh.

Giỏ quà Tết được bày bán tại nhiều nơi. Ảnh: D.A

Phân khúc trung cấp, với mức giá từ 500.000 đồng đến khoảng 1,5 triệu đồng mỗi giỏ, phù hợp hơn với quy mô vốn của chị Tâm. Đây là nhóm khách hàng sẵn sàng trả tiền cho thiết kế đẹp, sản phẩm chất lượng và hình ảnh chỉn chu, giúp biên lợi nhuận có thể đạt 25-35% nếu làm tốt.

Một yếu tố quan trọng khác mà chị Tâm cần quan tâm là quản trị dòng tiền. Hàng Tết là hàng thời vụ, vòng đời bán rất ngắn, nên sai lầm lớn nhất là dốc toàn bộ 200 triệu đồng để nhập hàng ngay từ đầu.

Cách tiếp cận an toàn hơn là chỉ giải ngân khoảng 60% vốn cho đợt nhập hàng ban đầu, dựa trên dự báo nhu cầu và các mẫu bán chủ lực. Phần vốn còn lại cần được giữ để xoay vòng, bổ sung các mặt hàng “bắt trend” vào giai đoạn cao điểm sát Tết, khi thị hiếu đã rõ ràng hơn.

Ngoài ra, chị Tâm cần hiểu rằng giá trị của giỏ quà không chỉ nằm ở sản phẩm bên trong. Bao bì và thiết kế đóng vai trò cực kỳ quan trọng khi quyết định mua, nhất là với khách hàng mua biếu tặng. Một hộp giấy mỹ thuật, thiết kế tinh tế, có thể nâng giá trị cảm nhận của giỏ quà lên đáng kể mà không làm tăng chi phí hàng hóa quá nhiều.

Do không có cửa hàng mặt tiền, việc đầu tư cho hình ảnh, video và quảng cáo trên mạng xã hội gần như là điều bắt buộc nếu chị muốn tiếp cận khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp.

Từ góc độ rủi ro, chuyên gia lưu ý chị Tâm ba điểm then chốt:

Thứ nhất là rủi ro tồn kho sau Tết rất dễ xảy ra nếu nhập các mặt hàng có hạn sử dụng ngắn.

Thứ hai là rủi ro khi phụ thuộc vào một nhà phân phối duy nhất.

Thứ ba là công nợ, nếu không kiểm soát chặt việc đặt cọc, vốn của chị có thể bị chiếm dụng ngay trong giai đoạn cao điểm.

Để giảm thiểu những rủi ro này, chuyên gia khuyến nghị chị Tâm nên áp dụng mô hình bán hàng theo hình thức đặt trước. Theo đó, chị chỉ cần đầu tư thiết kế một vài mẫu giỏ quà tiêu biểu, chụp hình chuyên nghiệp và gửi báo giá sớm cho khách hàng. Khi có đơn đặt cọc, chị mới tiến hành nhập hàng và đóng gói số lượng lớn. Cách làm này giúp vốn luôn được “gối đầu”, tránh tình trạng nhập hàng ồ ạt rồi phải bán tháo sau Tết.

Với câu hỏi có nên đầu tư kinh doanh giỏ quà Tết 2026 hay không, chuyên gia cho rằng hoàn toàn có thể, nhưng chị Tâm cần xác định đây là một hoạt động kinh doanh ngắn hạn và phải có chiến lược rõ ràng.

Nếu chị Tâm có khả năng bán hàng, nhạy với xu hướng tiêu dùng và sẵn sàng đầu tư vào hình ảnh, marketing cũng như quản trị dòng tiền chặt chẽ, 200 triệu đồng là mức vốn đủ để tham gia thị trường và kỳ vọng lợi nhuận vài chục triệu đồng trong một mùa Tết.

Ngược lại, nếu chỉ nhập hàng sẵn rồi chờ khách tới mua, rủi ro ôm hàng tồn và “ăn Tết cùng bánh kẹo” là hoàn toàn có thể xảy ra.