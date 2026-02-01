Nhà đầu tư chứng khoán có dễ kiếm tiền trước Tết?

Kết thúc chuỗi 7 phiên điều chỉnh

Tuần qua, có thời điểm, VN-Index lùi sâu về vùng 1.800 điểm, khu vực được xem là hỗ trợ tâm lý quan trọng và cũng là vùng đỉnh cao nhất của năm 2025. Tuy nhiên, trong hai phiên cuối tuần, dòng tiền ngắn hạn bắt đầu quay trở lại, giúp thị trường dần ổn định hơn.

Dòng tiền tập trung chủ yếu vào các nhóm cổ phiếu bán lẻ, tiêu dùng, khoáng sản, thủy sản, cảng biển và thép, qua đó cải thiện đáng kể độ rộng thị trường. Phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index tăng khoảng 12 điểm, đóng cửa tại 1.814 điểm, giữ vững trên vùng hỗ trợ 1.800 điểm. Đà hồi phục của chỉ số còn được củng cố bởi diễn biến tích cực của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong rổ VN30.

Dù vậy, thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp, khi khối lượng khớp lệnh trên HOSE giảm hơn 25% so với phiên trước. Điều này cho thấy dòng tiền chưa thực sự quay lại một cách mạnh mẽ và đồng thuận. Bên cạnh đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 457 tỷ đồng, tạo lực cản nhất định đối với xu hướng hồi phục chung.

Sau chuỗi 7 phiên giảm điểm liên tiếp, thị trường chứng khoán tuần qua đã ghi nhận những tín hiệu hồi phục.

Nhóm phân tích của Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) nhận định, sau 7 phiên điều chỉnh liên tiếp, VN-Index đang chuyển sang giai đoạn tích lũy trong biên độ hẹp, dao động quanh vùng 1.770 - 1.800 điểm. Vùng kháng cự gần nhất của chỉ số nằm quanh 1.860 điểm, tương ứng đường trung bình 20 phiên, trong khi VN30 đang tích lũy dưới ngưỡng kháng cự 2.055 điểm. Sau giai đoạn điều chỉnh này, VN-Index được kỳ vọng sẽ nỗ lực phục hồi để kiểm tra lại vùng kháng cự 2.050 - 2.060 điểm.

Tuy nhiên, SHS cũng lưu ý thanh khoản thị trường có xu hướng tăng trong các phiên giảm điểm và suy yếu khi thị trường hồi phục, cho thấy dòng tiền chưa thực sự lan tỏa mà vẫn tập trung vào một số ít cổ phiếu đầu ngành. Nổi bật là các nhóm bán lẻ - tiêu dùng, năng lượng, viễn thông - công nghệ và ngân hàng quốc doanh. Đây là những nhóm có diễn biến giá tích cực hơn mặt bằng chung của VN-Index, đồng thời sở hữu tỷ lệ vốn Nhà nước cao, tập trung nhiều doanh nghiệp mang tính “tự chủ chiến lược” quốc gia.

Theo SHS, các nhóm cổ phiếu này đang thu hút mạnh dòng tiền đầu tư và đầu cơ nhờ kỳ vọng liên quan đến Nghị quyết 79-NQ/TW. Trong bối cảnh đó, chiến lược phù hợp là nắm giữ theo xu hướng tăng trưởng của các cổ phiếu hàng đầu, thuộc nhóm dẫn dắt thị trường, cho đến khi thay đổi xu hướng. Các vị thế giải ngân mới nên được xem là đầu cơ ngắn hạn, đồng thời cần được theo dõi sát và kiểm soát rủi ro chặt chẽ.

Hồi phục kỹ thuật hay mở sóng mới trước Tết?

Ông Nguyễn Thái Học - chuyên gia phân tích tại Chứng khoán Pinetree - cho rằng rủi ro giảm sâu của thị trường đang dần thu hẹp khi áp lực bán tại nhóm cổ phiếu Vingroup có dấu hiệu chững lại. Nhóm doanh nghiệp quốc doanh từng đóng vai trò dẫn dắt, cũng không còn chịu áp lực bán mạnh.

Đáng chú ý, các tín hiệu tạo đáy đã xuất hiện rõ hơn ở nhóm cổ phiếu beta cao như chứng khoán và bất động sản, mở ra khả năng dòng tiền sẽ lan tỏa sang các nhóm này trong tuần tới. Dù vậy, khả năng VN-Index tăng mạnh là không lớn, do nhóm Vingroup khó có thể hình thành nhịp hồi phục chữ V trong ngắn hạn.

Ông Tyler Nguyễn Mạnh Dũng - Giám đốc cấp cao Nghiên cứu chiến lược thị trường, Chứng khoán HSC - nhận định sau giai đoạn đóng vai trò đầu tàu về thanh khoản và đà tăng từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là họ Vingroup và nhiều doanh nghiệp nhà nước, đang bước vào một nhịp điều chỉnh rõ nét hơn. Ngoại trừ một số mã dầu khí và ngân hàng vẫn giữ được trạng thái tương đối ổn định, phần lớn nhóm này đã suy yếu về động lực tăng giá.

Theo ông Dũng, đây là nhịp điều chỉnh mang tính tích cực, giúp thị trường tái cân bằng sau giai đoạn tăng giá chưa thực sự phản ánh đầy đủ triển vọng vĩ mô. Dù triển vọng trung hạn vẫn được đánh giá tích cực, định giá thị trường hiện không còn rẻ, khi VN-Index đang giao dịch quanh mức P/E 18,1 lần, cao hơn trung bình 5 năm.

Trong bối cảnh dòng vốn quốc tế có xu hướng dịch chuyển sang các thị trường như Đài Loan và Hàn Quốc, thị trường Việt Nam sẽ cần dựa nhiều hơn vào tăng trưởng lợi nhuận thực chất của doanh nghiệp. Theo đó, mùa công bố kết quả kinh doanh hiện nay được xem là phép thử quan trọng, khi chỉ những doanh nghiệp vượt kỳ vọng mới đủ sức tiếp tục thu hút dòng tiền và tạo động lực cho xu hướng thị trường trong thời gian tới.