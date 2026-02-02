Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 165,600 Bán 168,600

BTMH Mua 166,500 Bán 169,500

Tỷ giá

USD Mua 25,720 Bán 26,110

EUR Mua 29,988 Bán 31,570

Lộ diện vé trúng độc đắc Vietlott hơn 42 tỷ đồng

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Vietlott vừa tìm thấy 1 vé trúng giải độc đắc Jackpot ở sản phẩm xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 42 tỷ đồng vào tối nay.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.466 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối nay (1/2), Hội đồng quay thưởng đã xác định 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá 42.413.161.000 đồng (hơn 42 tỷ đồng).

Tấm vé trúng giải độc đắc Jackpot hôm nay chứa dãy số may mắn 01 - 18 - 21 - 23 - 30 - 36.

Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.

Lộ diện vé trúng độc đắc Vietlott hơn 42 tỷ đồng - 1

Vietlott tìm được khách hàng trúng độc đắc hơn 42 tỷ đồng.

Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot hôm nay sẽ phải nộp khoản tiền hơn 4,2 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành vé số Mega 6/45 trúng giải nói trên. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người trúng giải độc đắc Jackpot hôm nay sẽ nhận về khoản tiền thực lĩnh hơn 37,8 tỷ đồng.

Cũng trong kỳ quay lần thứ 1.466 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra vào tối nay, ngoài giải Jackpot trị giá hơn 42 tỷ đồng, hội đồng quay thưởng của Vietlott còn tìm ra 33 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1.565 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 26.122 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hạnh Nguyên ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/02/2026 19:47 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Kinh tế toàn cảnh
Xem thêm
Tin liên quan
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN