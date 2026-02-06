Marissa Salim, Trưởng nhóm nghiên cứu cấp cao khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại Hội đồng Vàng Thế giới cho biết, khối lượng vàng mà các ngân hàng trung ương mua vào năm 2025 vẫn không chênh lệch nhiều so với năm trước.

Ông Salim thông báo, các ngân hàng trung ương đã mua 30 tấn vàng trong tháng 12/2025 thông qua Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và các nguồn dữ liệu công khai khác, nâng tổng lượng mua ròng được báo cáo trong cả năm 2025 lên 328 tấn. Con số này thấp hơn so với 345 tấn mua ròng được ghi nhận trong năm 2024.

Ngân hàng Trung ương các nước gom 328 tấn vàng năm 2025 (ảnh minh họa).

Theo ghi nhận của WGC, các quốc gia có lượng vàng giao dịch lớn nhất trong tháng 12 là Uzbekistan, với 10 tấn vàng thỏi được mua, tiếp theo là Kazakhstan với 8 tấn và Ba Lan với 7 tấn.

Các nước mua đáng kể khác bao gồm Cộng hòa Kyrgyzstan với 2 tấn, trong khi Trung Quốc, Cộng hòa Séc, Indonesia và Mông Cổ mỗi nước chính thức mua 1 tấn trong tháng cuối cùng của năm 2025.

Quốc gia bán đáng kể duy nhất trong tháng 12 là Singapore, với 11 tấn vàng được bán ra.

Ngân hàng Quốc gia Ba Lan là bên mua ròng lớn nhất được ghi nhận trong năm 2025, bổ sung 102 tấn vào dự trữ vàng của mình.

Tiếp sau Ba Lan là Kazakhstan (57 tấn), SOFAZ [quỹ dầu khí nhà nước của Azerbaijan] (53 tấn), Brazil (43 tấn), Trung Quốc (27 tấn) và Thổ Nhĩ Kỳ (27 tấn) là những bên mua đáng kể khác trong năm.

Năm 2025, các nước bán ròng nhiều nhất là Singapore với 26 tấn, tiếp theo là Ghana với 12 tấn và Nga với 6 tấn được bán ra.