Giá iPhone 17, iPhone 17 Pro Max giảm sốc, rẻ chưa từng có, cơ hội sắm điện thoại xịn giá bèo dịp Tết

Giá iPhone 17

Giá iPhone 17 chỉ từ 24.29 triệu đồng

Đón Tết Nguyên đán 2026, giá iPhone 17 chỉ từ 24.29 triệu đồng cho bản 256GB và 30.19 triệu đồng cho mẫu 512GB, rẻ hơn iPhone 17 Pro Max hơn 12.5 triệu đồng.

Đánh giá iPhone 17

iPhone 17 tiếp tục hoàn thiện ngoại hình với khung viền kim loại nhám, bo cong mềm mại giúp cầm nắm thoải mái hơn rõ rệt. Mặt trước sở hữu viền siêu mỏng cùng Dynamic Island, mở rộng không gian hiển thị và tạo cảm giác hiện đại.

Mặt lưng dùng kính nhám mờ chống bám vân, kết hợp cụm camera kép đặt chéo quen thuộc. Máy có 5 màu thời trang: Lavender, Sage, Mist Blue, White và Black.

iPhone 17

Apple trang bị Ceramic Shield 2 cho iPhone 17, loại kính có độ bền gấp 3 lần thế hệ trước. Nhờ đó, máy chống trầy xước và va đập tốt hơn, giúp người dùng yên tâm trong sử dụng hằng ngày.

iPhone 17 256GB sở hữu màn hình Super Retina XDR kích thước 6.3 inch, hỗ trợ dải màu rộng P3, độ tương phản cao và độ sáng tối đa lên tới 3000 nits, hiển thị rõ ngay dưới nắng gắt. Công nghệ ProMotion nâng tần số quét lên 120Hz giúp cuộn, chơi game và thao tác mượt mà hơn.

iPhone 17 256GB sở hữu màn hình Super Retina XDR kích thước 6.3 inch

iPhone 17 được bổ sung nút Camera Control giúp mở máy ảnh và chụp nhanh chỉ trong một cú chạm. Ngoài ra, nút Action có thể tùy chỉnh để kích hoạt phím tắt, bật im lặng, mở dịch thuật… mang đến khả năng cá nhân hóa cao hơn thế hệ trước.

Camera trước của iPhone 17 được nâng cấp lên 18MP, hỗ trợ Center Stage để tự động điều chỉnh khung hình khi quay video hoặc selfie nhóm.

Điểm nhấn là cảm biến hình vuông mới, cho phép xoay, phóng to sau khi chụp mà không giảm chất lượng. Tính năng Dual Capture và quay video siêu ổn định biến camera trước thành công cụ hữu ích cho giới sáng tạo nội dung.

iPhone 17 dùng hệ thống camera Dual Fusion 48MP gồm camera chính Fusion 48MP chụp sắc nét, zoom quang 2x và camera Ultra Wide Fusion 48MP có độ phân giải cao gấp 4 lần iPhone 16, thu nhiều ánh sáng hơn và mặc định xuất ảnh 24MP, tiêu chuẩn mới cho ảnh góc rộng.

Chip A19 tối ưu cho các tác vụ AI, đặc biệt là bộ công cụ Apple Intelligence như Live Translation, Writing Tools hay Clean Up. Hiệu năng đồ họa được nâng cao giúp chơi game AAA ổn định hơn, đồng thời hỗ trợ màn hình ProMotion vận hành mượt mà. iPhone 17 có tùy chọn 256GB và 512GB, lưu trữ rộng rãi cho ảnh 4K, game nặng hay dự án công việc.

iPhone 17 dùng hệ thống camera Dual Fusion 48MP

iOS 26 mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới với giao diện Liquid Glass sang trọng, màn hình khóa 3D sống động và tính năng Polls trong Tin nhắn giúp người dùng bình chọn nhanh. Hệ thống Genmoji cho phép tạo emoji từ mô tả, trong khi Writing Tools hỗ trợ kiểm tra, viết lại và tóm tắt nội dung một cách thông minh.

iPhone 17 trở thành trợ lý thông minh đúng nghĩa cho cả công việc lẫn sáng tạo.

Tính năng Clean Up giúp loại bỏ chi tiết thừa trong ảnh, Visual Intelligence cho phép đặt câu hỏi trực tiếp ngay trên màn hình và Live Translation hỗ trợ dịch thời gian thực trong cuộc gọi lẫn tin nhắn. Nhờ sự kết hợp của những nâng cấp này, iPhone 17 trở thành trợ lý thông minh đúng nghĩa cho cả công việc lẫn sáng tạo.

iPhone 17 256GB có thể phát video liên tục tối đa 30 giờ. Sạc nhanh 40W mới cũng có thể sạc 50% pin chỉ trong 20 phút và cung cấp tới 8 giờ xem video chỉ trong 10 phút sạc.

iPhone 17 hỗ trợ Wi-Fi 7 tốc độ cao, phù hợp chơi game và tải nội dung nặng. Bluetooth 6 cải thiện chất lượng âm thanh và tối ưu pin khi dùng phụ kiện. Máy hỗ trợ 5G và eSIM kép, tiện lợi khi đi du lịch hoặc công tác.

Nếu là người đang sử dụng các dòng iPhone cũ từ iPhone 14 trở xuống, iPhone 17 sẽ là bản nâng cấp đáng giá để xuống tiền trong thời điểm hiện tại.

Giá iPhone 17 Pro Max

Cận Tết, giá iPhone 17 Pro Max hiện chỉ còn 36.79 triệu đồng. Giảm thêm 100 nghìn đồng so với vài ngày trước. Điều này cho thấy các đại lý đang tăng cường giảm giá cho khách Việt.

Đánh giá iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max

Năm nay iPhone 17 Pro Max tuy mang đến thiết kế all-news nhưng chưa đủ wow nhưng màu sắc và các đặc điểm riêng của dong fPro Max vẫn được duy trì khá ổn. Phần cứng bên trong cũng vẫn duy trì được nhịp nâng cấp đều đặn hằng năm.

So với các thế hệ trước, iPhone 17 Pro Max mang đến những thay đổi mang tính bước ngoặt:

RAM 12GB (Lớn nhất lịch sử iPhone): Đây là nâng cấp quan trọng nhất giúp máy chạy các tính năng Apple Intelligence (AI) thế hệ mới mượt mà hơn hẳn mức 8GB trên iPhone 16 Pro Max.

Màn hình chống chói & Độ sáng 3000 nits: Lớp phủ Ceramic Shield 2 mới giúp giảm lóa cực tốt khi dùng ngoài trời và tăng độ bền chống trầy xước gấp 3 lần.

Camera Tele 48MP & Zoom quang 8x: Lần đầu tiên hệ thống camera sau có cả 3 ống kính đều là 48MP, giúp chất lượng ảnh chụp xa (Tele) sắc nét ngang ngửa camera chính.

Chip A19 Pro (3nm thế hệ mới): Hiệu năng vượt trội và đặc biệt là hệ thống tản nhiệt buồng hơi giúp máy không còn bị nóng khi quay phim 4K hoặc chơi game nặng.

iPhone 17 Pro Max mang đến những thay đổi mang tính bước ngoặt

Có thể kể đến như màn hình Ceramic Shield 2 siêu bền. Khác với các đời trước dễ xước dăm, thế hệ 17 Pro Max sử dụng kính mới cực kỳ bền và chống lóa tốt. Nhiều người dùng thực tế cho biết họ có thể dùng "máy trần" mà không cần dán cường lực sau nhiều tháng.

iPhone 17 Pro Max cũng sở hữu hiệu năng "quái vật" với Chip A19 Pro: Kết hợp với 12GB RAM, đây là chiếc iPhone đầu tiên thực sự tối ưu cho các tác vụ AI (Apple Intelligence) phức tạp và chơi game đồ họa AAA mà không sợ tràn RAM.

iPhone 17 Pro Max cũng sở hữu hiệu năng "quái vật"

Hệ thống camera 48MP toàn diện đầu tiên của Apple. Cả 3 ống kính (Chính, Siêu rộng và Tele) đều đã nâng cấp lên độ phân giải 48MP. Đặc biệt, camera Selfie 18MP và khả năng quay video chuyên nghiệp (ProRes RAW, Genlock) biến nó thành một thiết bị sáng tạo nội dung thực thụ.

So với trước đây, iPhone 17 Pro Max hiện đã hỗ trợ sạc nhanh lên tới 40W, giúp sạc 50% pin chỉ trong khoảng 20 phút. Điều này cho thấy Apple thực sự quan tâm đến phản hồi của người dùng.

iPhone 17 Pro Max hiện đã hỗ trợ sạc nhanh lên tới 40W

Nhờ đó, iPhone 17 Pro Max giờ đây không chỉ là chiếc điện thoại mà còn là công cụ sáng tạo nội dung, làm việc tối thượng nhất thị trường mà khách Việt có thể sở hữu.

Bên cạnh những ưu điểm, khách Việt cũng cần cân nhắc một số yếu tố khác. Có thể kể đến như mức giá luôn cao so với các đối thủ.

Tiếp đó là thiết kế mới không quá hấp dẫn. Việc Apple chuyển từ khung Titanium sang Nhôm (Aluminum) khiến máy nhẹ hơn nhưng lại mất đi cảm giác sang trọng, "đầm tay" và dễ móp méo hơn nếu va đập mạnh so với iPhone 16 Pro Max.

Cụm camera rất lớn của iPhone 17 Pro Max cũng là điều được phàn nàn nhiều. Thiết kế camera dàn ngang hoặc chiếm diện tích lớn ở mặt lưng khiến máy trông khá hầm hố và dễ bị bập bênh khi đặt trên bàn.

Tóm lại, nếu đã chờ đợi thì dịp cận Tết này chính là lúc nên đổi đời iPhone mới nhất. Dự đoán, phải đến tận tháng 4 khi mà thị trường xuống nhu cầu vì iPhone 18 có thể sắp ra mắt thì giá iPhone 17 Pro Max mới có thể giảm ra tấm ra món.