Tết Bính Ngọ: Đào đông nhập khẩu giá 'bỏng tay', người chơi tò mò

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đào đông nhập khẩu từ Hà Lan xuất hiện tại chợ hoa Hà Nội với mức giá hàng trăm triệu đồng. Dòng cây này gây chú ý bởi những chùm quả đỏ dày đặc, dáng thế được uốn công phu, được giới chơi cây cảnh đánh giá là có giá trị cao, thậm chí đắt hơn nhiều dòng phong lan cao cấp.

Trên đường Lê Quang Đạo (Hà Nội) giữa các gian hàng đào, quất quen thuộc, đào đông nhập khẩu nổi bật với sắc đỏ phủ kín cành. Theo quan sát của phóng viên, cây đào đông có những chùm quả tròn, mọng, mọc đều từ thân đến ngọn.

Một cây đào đông với quả mằu đỏ bắt mắt. Ảnh: PV

Anh Nguyễn Văn Tình (Thái Bình), người trực tiếp tạo hình cho các cây đào đông cho hay, mỗi cây phải được uốn từ khi còn nhỏ, mất nhiều năm mới đạt dáng thế hoàn chỉnh. Chỉ cần sơ suất nhỏ trong quá trình uốn hoặc vận chuyển làm rụng quả là giá trị cây giảm ngay.

Nhiều khách hàng tỏ ra thích thú với loại cây cảnh nhập khẩu này. Ảnh: PV

Những cây đào đông dáng lớn, gốc già, thế uốn cầu kỳ được bày ở vị trí trung tâm gian hàng, với mức giá trải rộng từ khoảng 3 triệu đồng đến 300 triệu đồng. Đây thuộc nhóm cây cảnh đắt đỏ, vượt giá nhiều chậu phong lan quý.

Những cây đào đông có dáng đẹp thường giá thành sẽ đắt. Ảnh: PV

Anh Tiến, chủ khu bán đào đông tại chợ hoa Lê Quang Đạo cho biết, quả đào đông Hà Lan to, đều, màu đỏ đậm và giữ được lâu. Đây là yếu tố khiến giá thành cao. Bên cạnh các cây tiền trăm triệu, gian hàng cũng bày bán những chậu đào đông cỡ nhỏ, giá từ khoảng 3 triệu đồng, nhằm phục vụ nhóm khách muốn chơi Tết nhưng không quá cầu kỳ về dáng thế.

Anh Tiến cho biết thêm, đất trồng và phân bón đã được xử lý sẵn. Khách mua về chỉ cần đặt cây ở nơi thoáng mát, tránh nắng gắt, có thể chơi từ 4–5 tháng, xuyên suốt qua cả kỳ nghỉ Tết.

Anh Tài, một khách hàng đến xem cây, chia sẻ: "Ban đầu tôi tưởng là cây giả vì quả đỏ đều quá. Đến khi nhìn kỹ mới thấy là cây thật. Giá cao nhưng dáng lạ, nhìn rất sang".

Một chậu đào đông có nhiều quả đỏ mọng. Ảnh: PV

So với đào, quất truyền thống chỉ chơi trong thời gian ngắn, đào đông có ưu điểm giữ quả lâu. Tuy nhiên, theo người bán, cây khó ra quả đẹp nếu trồng lâu dài trong điều kiện khí hậu Việt Nam. Theo một số người am hiểu, đào đông được xem là dòng cây "chơi dáng, chơi quả", không mang tính đại trà. Giá trị cây phụ thuộc vào tuổi gốc, thế uốn và sai quả.

Với sự góp mặt của đào đông nhập khẩu, thị trường hoa ngày Tết có thêm sắc đỏ rực rỡ phản ánh xu hướng sẵn sàng chi tiền cho những dòng cây cảnh mới lạ, khác biệt trong dịp Tết cổ truyền.