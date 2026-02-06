Đằng sau cuộc đua lì xì số tại Trung Quốc

Ứng dụng chatbot AI của Tập đoàn Tencent là Yuanbao vào đầu tháng này đã leo lên vị trí số 1 trong danh sách các ứng dụng miễn phí trên cửa hàng ứng dụng của hãng Apple, ngay sau khi tung ra chiến dịch lì xì số.

Theo chương trình này, ứng dụng sẽ phát tối đa 1 tỉ nhân dân tệ (hơn 3.700 tỉ đồng) tiền lì xì điện tử cho người dùng, với những bao lì xì có giá trị lên tới 10.000 nhân dân tệ.

Với động thái tương tự, trợ lý AI Ernie của Công ty Baidu thông báo từ ngày 26-1 đến 12-3, người dùng sử dụng Ernie ngay trong ứng dụng Baidu sẽ có cơ hội cùng chia sẻ quỹ lì xì tiền mặt trị giá 500 triệu nhân dân tệ.

Theo trang tin jiemian.com, ứng dụng Qianwen của hãng Alibaba cũng sẽ triển khai chương trình lì xì số dự kiến lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ.

Một đôi vợ chồng tại TP Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến – Trung Quốc nhận lì xì điện tử từ con trai Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán Kaiyuan Securities (Trung Quốc), làn sóng chương trình lì xì dịp Tết Nguyên đán nói trên là dấu hiệu cho thấy các đại gia internet đang bước vào cuộc cạnh tranh giành vị trí siêu cổng ứng dụng AI dành cho người tiêu dùng.

Các chương trình khuyến khích này nhiều khả năng thúc đẩy mạnh số lượt tải xuống và lượng người dùng hằng ngày của các ứng dụng Yuanbao, Qianwen và Ernie.

Ông Wang Peng, nhà nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Bắc Kinh, cũng cho rằng cuộc đua trong ngành AI năm nay sẽ chuyển từ mô hình AI lớn sang hệ sinh thái AI và thương mại hóa AI.

Ông nhấn mạnh cuộc chiến để trở thành siêu cổng AI thế hệ tiếp theo mang ý nghĩa chiến lược cao vì bên nào tạo được thói quen để người dùng tìm đến AI trước tiên khi cần thông tin hoặc hỗ trợ sẽ nắm tấm vé bước vào kỷ nguyên tiếp theo của hệ sinh thái internet.

Nhiều chuyên gia dự báo các lĩnh vực như thanh toán tích hợp AI, trợ lý mua sắm AI và trợ lý tiếp thị AI sẽ nổi lên thành những chiến trường cạnh tranh chủ chốt.