Thành phố chỉ bằng 1/3 diện tích Hà Nội nhưng GDP bình quân cao gấp hơn 11 lần Việt Nam

GDP Hong Kong 2025 là bao nhiêu, gấp bao nhiêu lần Việt Nam?

Cục Thống kê và Điều tra Dân số Hong Kong ngày 30/1 đã công bố ước tính sơ bộ về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quý IV và cả năm 2025.

Theo đó, nền kinh tế Hong Kong tiếp tục tăng trưởng rõ rệt trong quý IV năm 2025. Theo ước tính sơ bộ, GDP thực tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước trong quý IV, tăng mạnh so với mức tăng trưởng 3,7% của quý trước đó. Trên cơ sở so sánh theo quý đã điều chỉnh theo mùa, GDP thực tiếp tục tăng thêm 1,0%.

Ảnh minh hoạ.

Trong cả năm 2025, GDP thực tế ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ 3,5%, tăng tốc so với mức tăng trưởng 2,6% của năm 2024 và đánh dấu năm thứ ba liên tiếp tăng trưởng, đưa tổng GDP năm 2025 đạt khoảng 428-435 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng đáng kể, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm điện tử và dòng chảy thương mại khu vực sôi động ở châu Á.

Theo Quỹ tiền tệ thế giới, GDP bình quân đầu người của Hong Kong năm 2025 đạt 56.844 USD/người tăng so với 54.074,7 USD/người vào năm 2024.

Xuất khẩu dịch vụ tăng mạnh, được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng bền vững của du lịch cũng như các hoạt động dịch vụ tài chính xuyên biên giới sôi động. Chi tiêu tiêu dùng cá nhân bắt đầu tăng lên, khi thị trường tiêu dùng nội địa dần được cải thiện kể từ quý 2 năm 2025. Tổng chi tiêu đầu tư tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn cùng với sự mở rộng kinh tế vững chắc hơn.

Dự đoán, nền kinh tế Hong Kong dự kiến ​​sẽ duy trì đà tăng trưởng tốt trong năm 2026. Sự mở rộng vừa phải bền vững của nền kinh tế toàn cầu, cùng với nhu cầu toàn cầu mạnh mẽ liên tục đối với các sản phẩm điện tử hỗ trợ trí tuệ nhân tạo sẽ hỗ trợ hiệu quả xuất khẩu của Hong Kong.

Trong khi đó, Theo số liệu chính thức ước tính từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, GDP của Việt Nam trong năm 2025 ước đạt khoảng 12.847,6 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 514 tỷ USD theo giá hiện hành. Mức này tăng khoảng 38 tỷ USD so với năm 2024. Nền kinh tế đạt mức tăng trưởng khoảng 8,02% so với năm trước, là một trong những mức tăng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, GDP bình quân khoảng 5.026 USD/người.

Như vậy, GDP bình quân của Hong Kong cao gấp khoảng 11,3 lần Việt Nam. Mức chênh lệch tuyệt đối lên tới hơn 51.800 USD/người.

So sánh GDP bình quân của Hong Kong và Việt Nam.Ảnh minh hoạ AI

Trước đó, Theo Báo cáo Năng lực Cạnh tranh Toàn cầu 2024 do Viện Phát triển Quản lý Quốc tế (IMD) công bố, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã tăng hai bậc, vươn lên vị trí thứ 5 thế giới về năng lực cạnh tranh. Kết quả này phản ánh sự phục hồi rõ nét của nền kinh tế Hong Kong sau giai đoạn chịu tác động kéo dài của đại dịch.

Báo cáo cho thấy Hong Kong tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu toàn cầu ở các hạng mục “thương mại quốc tế” và “quy định kinh doanh”, đồng thời xếp lần lượt thứ hai và thứ ba về “chính sách thuế” và “cơ sở hạ tầng cơ bản”.

Đáng chú ý, hiệu quả kinh tế của Hong Kong được cải thiện mạnh mẽ, tăng từ vị trí 36 trong năm 2023 lên thứ 11 trong năm 2024, mức cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Hong Kong từng đứng đầu thế giới vào năm 2017 trong bảng xếp hạng cạnh tranh, đứng thứ hai thế giới vào năm 2018 và 2019 và đã ra khỏi Top 3 kể từ năm 2020.

Hong Kong có mật độ dân số đông nhất thế giới

Hong Kong là khu hành chính đặc biệt nằm ở bờ biển đông nam Trung Quốc, giáp thành phố Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông) ở phía bắc và được bao quanh bởi Biển Đông ở các hướng còn lại. Lãnh thổ này bao gồm đảo Hong Kong, bán đảo Cửu Long, Tân Giới và hơn 260 hòn đảo nhỏ, với tổng diện tích đất liền khoảng 1.104–1.110 km².

Dân số Hong Kong hiện ước tính trên 7,5 triệu người, thuộc nhóm khu vực có mật độ dân cư cao nhất thế giới. Địa hình phần lớn là đồi núi dốc, trong đó hơn 40% diện tích được dành cho công viên và các khu bảo tồn thiên nhiên. Hoạt động dân cư và kinh tế tập trung chủ yếu tại đảo Hong Kong, bán đảo Cửu Long và các đô thị mới ở Tân Giới.

Nhờ vị trí chiến lược tại cửa ngõ sông Châu Giang, Hong Kong giữ vai trò là trung tâm tài chính và thương mại quốc tế quan trọng, nổi bật với hệ thống cảng nước sâu và các khu đô thị dày đặc nhà cao tầng.