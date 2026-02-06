Sáng 6-2, giá vàng miếng SJC giảm thêm 4,2 triệu đồng/lượng

Lúc 9 giờ 30 phút sáng nay ngày 6-2, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn niêm yết ở mức 171,6 triệu đồng/lượng mua vào, 174,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm thêm 4,2 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Trong vòng 2 ngày, mỗi lượng vàng mất khoảng 5,6 triệu đồng, và giảm tới 16,7 triệu đồng so với mốc đỉnh 191,3 triệu đồng/lượng lập vào ngày 29-1.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng đi xuống khi được mua vào 171,1 triệu đồng/lượng, 174,1 triệu đồng/lượng bán ra, mất khoảng 4,2 triệu đồng so với sáng hôm qua.

Giá vàng nhẫn trơn bán ra cao nhất hiện tại là 174,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tại công ty Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn DOJI.

Giá vàng trong nước rớt mạnh

Trên thị trường quốc tế, giá vàng biến động rất mạnh trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay. Tới 9 giờ theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.821 USD/ounce, tăng trở lại hơn 40 USD mỗi ounce so với đầu phiên sáng. Dù vậy, so với hôm qua, mỗi ounce vàng vẫn giảm tới 120 USD/ounce.

Những ngày qua, kim loại quý liên tục tăng giảm cả trăm USD trong một phiên giao dịch.

Biên độ dao động của giá vàng trong khoảng 2 tuần qua lên tới 1.200 USD/ounce – mức biến động sốc trong lịch sử.

Bất chấp giá vàng biến động dữ dội, giới phân tích và những dự báo mới nhất vẫn tỏ ra lạc quan với kim loại quý. Trong dự báo mới nhất, ngân hàng CIBC dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn vào cuối năm nay. Các nhà phân tích hàng hóa tại CIBC đã dự đoán giá vàng trung bình trên thị trường sẽ đạt 6.000 USD/ounce trong năm nay, tăng mạnh so với ước tính 4.500 USD/ounce hồi tháng 10-2025.

Ngân hàng này dự báo giá vàng sẽ tiếp tục xu hướng tăng mạnh, với giá trung bình đạt đỉnh 6.500 USD/ounce vào năm 2027. Những nhận định lạc quan này được đưa ra khi giá vàng gặp ngưỡng kháng cự mới ở mức 5.000 USD/ounce và đang bước vào giai đoạn tích lũy mới.

Các nhà phân tích cho biết các yếu tố thúc đẩy nhu cầu từ năm 2025 vẫn còn nguyên vẹn. Ngân hàng Canada CIBC đặc biệt lưu ý rằng sự bất ổn địa chính trị sẽ tiếp tục hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn; đồng USD sẽ tiếp tục suy yếu trong lộ trình cắt giảm lãi suất của Mỹ - là yếu tố chính hỗ trợ giá vàng tăng cao .

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 151,9 triệu đồng/lượng.