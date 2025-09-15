Nhan sắc đời thường của tân hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi

Nguyễn Thị Yến Nhi - thí sinh 21 tuổi đến từ Đắk Lắk - vượt qua 34 đối thủ để giành ngôi vị cao nhất trong chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025, tối 14/9.

Trước câu hỏi ứng xử chung cho top 5: "Là một người trẻ, bạn sẽ có hành động gì trong kỷ nguyên cất cánh, vươn mình của Việt Nam?", cô gây ấn tượng khi đưa ra câu trả lời song ngữ với thần thái tự tin. "Là một sinh viên ngành Du lịch, tôi tin rằng mình có thể đóng góp cho đất nước trong kỷ nguyên vươn mình bằng ba hành động. Thứ nhất, tôi sẽ là người kể chuyện để lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử và quảng bá di sản văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế thông qua các tour du lịch bền vững, nhân văn. Thứ hai, tôi sẽ ứng dụng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số công nghệ du lịch, góp phần đưa điểm đến địa phương tiếp cận dễ hơn với du khách nước ngoài, nhưng vẫn giữ bản sắc văn hóa nước ta. Và cuối cùng, tôi hy vọng mình có cơ hội trở thành đại sứ du lịch, làm cầu nối giữa thế giới và Việt Nam với lòng nhân ái, bản lĩnh của tuổi trẻ", mỹ nhân Gen Z phát biểu.

Yến Nhi sinh năm 2004, cao 1,72 m, số đo ba vòng 81-64-92 cm. Từng vào top 15 Miss Grand Vietnam 2024, cô trở lại sân chơi nhan sắc này với nhiều kinh nghiệm và sự trưởng thành.

Ứng viên mang số báo danh 379 cũng ghi dấu ấn tại các phần thi phụ như "Grand Voice Award" và "Grand Heat", nơi cô được đánh giá cao về hình thể và phong thái trình diễn.

Yến Nhi hướng đến phong cách nữ tính, điệu đà, tập trung khai thác đường cong.

Tân hoa hậu có vóc dáng mảnh mai và thường ưu tiên chọn crop top tôn lợi thế eo thon.

Với hình ảnh năng động hơn, cô không quên bổ sung nét quyến rũ bằng chân váy ngắn ôm sát.

Có lúc Yến Nhi sexy hết cỡ trong mẫu đầm đỏ xẻ ngực sâu, làm nổi bật làn da trắng cùng vòng một đầy đặn.

Người đẹp Đắk Lắk được nhận xét có nụ cười tươi tắn - điểm nhấn giàu sức sống trên gương mặt.

Thông qua Miss Grand Vietnam 2025, cô mong muốn truyền cảm hứng đến các bạn trẻ rằng chỉ cần đủ quyết tâm, ai cũng có thể bước ra ánh sáng và tạo nên giá trị riêng.

Yến Nhi dự kiến tận dụng hình ảnh cá nhân để quảng bá văn hóa Việt Nam, nhất là các sản phẩm lưu niệm truyền thống của cộng đồng dân tộc thiểu số - lĩnh vực cô theo đuổi trong quá trình học tập.