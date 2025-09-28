Ca sĩ Nhật Kim Anh ra mặt bênh vực tình mới của chồng cũ

Ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên ông xã Bửu Lộc. Tuy nhiên cả hai đã quyết định dừng lại vào năm 2019 vì không tìm được tiếng nói chung. Trước khi đường ai nấy đi, cặp đôi này đã có một con trai chung.

Nhật Kim Anh và chồng cũ tổ chức sinh nhật 11 tuổi cho con trai Bửu Long.

Cách đây không lâu, Nhật Kim Anh tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai đầu lòng. Buổi tiệc có sự xuất hiện đặc biệt của doanh nhân Bửu Lộc và bạn gái là diễn viên Bella Mai. Màn "đụng mặt" giữa vợ cũ và bạn gái mới của chồng lập tức gây chú ý.

Nữ diễn viên còn chung khung hình với doanh nhân Bửu Lộc và bạn gái mới của chồng cũ. Khi netizen cho rằng nhan sắc Bella Mai thua kém hơn hẳn, cô đã đứng ra bênh vực.

Cư dân mạng đã nổ ra những bình phẩm so sánh nhan sắc giữa nữ diễn viên và Bella Mai: "Nhật Kim Anh đẹp 10. Vợ mới chỉ bằng 3 phần". Thay vì im lặng hoặc khó chịu trước những bình luận so sánh, Nhật Kim Anh thẳng thắn đứng ra bênh vực tình mới của chồng cũ: "Xin chị và mọi người đừng nói vậy, tội nghiệp người ta à! 2 chị em mỗi người mỗi vẻ mà!". Cách ứng xử khéo léo của nữ ca sĩ nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả.

Khi ly hôn, Nhật Kim Anh và chồng cũ từng trải qua giai đoạn căng thẳng, liên tục kiện tụng để giành quyền nuôi con trai. Sau nhiều tháng tranh chấp, nữ diễn viên chấp nhận phán quyết của tòa, để con sống cùng gia đình nhà nội. Đến hiện tại, mối quan hệ giữa cô và doanh nhân Bửu Lộc đã trở nên thoải mái, ít nhiều cởi mở hơn trước.

Thay vì về Cần Thơ thăm Kutin một mình như những lần trước, Nhật Kim Anh lần này mang theo con gái 9 tháng tuổi đến dự tiệc mừng anh trai tròn 11 tuổi.

Sau thời gian dài ly hôn, Nhật Kim Anh bất ngờ quyết định sinh thêm con thứ hai. Bé Julia, con gái của cô nhận được sự ủng hộ từ gia đình chồng cũ cũng như con trai đầu lòng. Giọng ca "Lâu đài cát" từng xúc động chia sẻ: "Chuyến du lịch đầu tiên của em Julia là được về Cần Thơ thăm ông bà nội và dự sinh nhật anh hai Bửu Long. Chúc anh hai sinh nhật luôn khoẻ mạnh, học giỏi và ngoan ngoãn nghe lời ông bà cha mẹ".

Nhật Kim Anh bắt được hoa cưới của Hồ Quang Hiếu. Nguồn: TikTok.

Mới đây nữ ca sĩ đã tham gia đám cưới của vợ chồng Hồ Quang Hiếu. Sau đó vợ chồng giọng ca Con bướm xuân đã tổ chức nghi thức tung hoa cưới cho các khách mời độc thân. Người may mắn nhận được bó hoa cưới từ Hồ Quang Hiếu chính là Nhật Kim Anh.

Không giấu được sự hào hứng, nữ ca sĩ đã nhanh chóng chia sẻ khoảnh khắc này lên TikTok cùng lời nhắn dí dỏm: "Chưa có bồ mà lỡ giật được bông hoa cưới thì sao mọi người ơi huhu".

