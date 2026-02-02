Mẹ 'Cường đô la' nợ công ty bao nhiêu tiền?

Tuần này, có 7 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Đáng chú ý, cả 7 công ty này trả cổ tức bằng tiền, mức cao nhất là 30% và thấp nhất là 3%.

Bà Nguyễn Thị Như Loan nợ QCG 11 tỷ đồng

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 với doanh thu thuần đạt hơn 119 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu chủ yếu đến từ mảng bán điện, còn doanh thu bất động sản sụt giảm mạnh. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của QCG đạt hơn 137 tỷ đồng - gấp hơn 2 lần cùng kỳ, nhờ ghi nhận doanh thu tài chính tăng đột biến từ thanh lý các khoản đầu tư.

Bà Nguyễn Thị Như Loan - nguyên Tổng giám đốc QCG. Ảnh: Znew.

Cả năm 2025, doanh thu của Quốc Cường Gia Lai cũng giảm so với năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn đạt hơn 171 tỷ đồng - gấp đôi năm 2024, chủ yếu nhờ nguồn thu tài chính trong quý IV. Như vậy, QCG mới thực hiện mới đạt khoảng 24% kế hoạch doanh thu và 70% kế hoạch lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2025, bà Nguyễn Thị Như Loan - nguyên Tổng giám đốc QCG (mẹ ruột ông Nguyễn Quốc Cường (Cường đô la) - Tổng giám đốc QCG) cho Quốc Cường Gia Lai mượn gần 410 triệu đồng và QCG phải trả tiền thuê văn phòng cho bà Loan trị giá 600 triệu đồng. Ở chiều ngược lại, bà Loan đang nợ công ty 11 tỷ đồng, được hạch toán vào khoản phải thu ngắn hạn khác.

Liên quan đến bà Loan, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 22 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị, liên quan dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (quận 4 cũ) rộng hơn 6.200 m2. Trong đó, bà Nguyễn Thị Như Loan cùng 11 người bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng xác định bà Loan thâu tóm khu đất “vàng” thông qua việc mua bán vốn góp tại doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH Phú Việt Tín. Trước khi chính thức hoàn tất thủ tục sở hữu 100% vốn góp, tháng 9/2014, bà Loan đã ký thỏa thuận chuyển nhượng lại dự án cho đối tác khác. Đến tháng 11/2014, thương vụ chuyển nhượng 100% vốn tại Phú Việt Tín cho Công ty CP Bất động sản Thịnh Vượng và Công ty CP Biệt thự Thành phố (thuộc Tập đoàn Novaland) được thực hiện với tổng giá trị thanh toán hơn 846 tỷ đồng.

Cơ quan công tố kết luận hành vi của bà Loan và các đồng phạm gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 542 tỷ đồng. Trong đó, cá nhân bà Loan được xác định hưởng lợi và chịu trách nhiệm đối với số tiền hơn 297,8 tỷ đồng.

Về đích nhờ giá nguyên liệu giảm

Năm 2025, Vietjet ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 82.093 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Quý IV/2025, Công ty CP Hàng không Vietjet (mã chứng khoán: VJC) bứt phá ngoạn mục về doanh thu khi đạt vọt lên 509 tỷ đồng, tăng gấp hơn 24 lần so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2025, Vietjet ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 82.093 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động và tăng 14% so với năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 2.123 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ. Tính trung bình, mỗi ngày trôi qua trong năm 2025, VJC thu về khoảng 5,8 tỷ đồng tiền lãi ròng.

Tại ngày 31/12/2025, VJC nắm giữ lượng tiền và các khoản tương đương tiền lên tới 10.986 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với đầu năm. Tỷ lệ nợ vay ròng trên vốn chủ sở hữu duy trì ở mức 2,25 lần.

Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - mã chứng khoán: SAB) đạt doanh thu thuần quý IV/2025 là 6.836 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2025, SAB ghi nhận doanh thu 25.888 tỷ đồng, giảm gần 6.000 tỷ đồng (tương ứng mức giảm 19%) so với mức 31.872 tỷ đồng của năm 2024.

Sabeco đạt lợi nhuận sau thuế cả năm 2025 là 4.573 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ.

Sabeco lý giải, do sản lượng tiêu thụ đi xuống trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, cộng hưởng với tác động của thiên tai, bão lụt... Tuy nhiên, nhờ tiết giảm giá vốn hàng bán, giá nguyên liệu đầu vào hạ nhiệt… giúp Sabeco đạt lợi nhuận sau thuế cả năm 2025 là 4.573 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ.

Công ty CP Cát Lợi (mã chứng khoán: CLC) vừa thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 15%, tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu. Với hơn 26,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, CLC dự kiến chi hơn 39 tỷ đồng. Thời gian thanh toán được ấn định vào ngày 6/3.

Công ty CP Giấy Việt Trì (mã chứng khoán: GVT) vừa thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 5/2 để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 30%. Với hơn 11,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, GVT dự kiến chi khoảng 35 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này. Trong cơ cấu cổ đông của GVT, Tổng công ty Giấy Việt Nam là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ 29% vốn, ước tính sẽ thu về khoảng 10 tỷ đồng tiền cổ tức.