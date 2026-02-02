Dự đoán giá đồng năm 2026: Vì sao đồng được giới đầu tư săn đón như “vàng đỏ” mới?

Vì sao đồng trở thành món hàng tích trữ được giới đầu tư quan tâm sau vàng và bạc?

Theo đánh giá của giới chuyên môn, đà tăng mạnh của giá đồng là kết quả tổng hợp của nhiều lực đẩy cùng lúc, từ chính sách thuế quan của Mỹ, những gián đoạn trong chuỗi cung ứng, cho đến nỗi lo ngày càng rõ nét về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung đồng trên phạm vi toàn cầu.

Trước đó, vào tháng 12/2025, giá đồng lần đầu tiên vượt ngưỡng 12.000 USD/tấn, tăng hơn 33% so với đầu năm. Đây cũng là mức tăng theo năm lớn nhất của kim loại này kể từ năm 2009, thời điểm giá đồng từng bật tăng hơn 140% sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Theo phân tích của Financial Times, nhu cầu đồng được dự báo sẽ tiếp tục vượt xa nguồn cung khai thác từ nay đến tận những năm 2030, qua đó tạo nền tảng để giá duy trì ở vùng cao trong năm tới và có thể kéo dài hơn nữa.

Động lực chính đến từ quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu, khi thế giới giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và đẩy mạnh phát triển điện gió, điện mặt trời; song song là xu hướng điện khí hóa phương tiện giao thông và sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Trong khi đó, sản lượng tại nhiều mỏ đồng hiện hữu đang suy giảm, còn việc phát triển các mỏ mới lại đòi hỏi chi phí rất lớn và thời gian triển khai kéo dài.

Các chuyên gia cho rằng mức tăng đột biến của giá đồng trong năm nay phản ánh tác động của một “cơn bão hoàn hảo”, khi hàng loạt yếu tố cùng hội tụ, bao gồm hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ – Trung, triển vọng đàm phán hòa bình Nga – Ukraine và ảnh hưởng lan tỏa từ chính sách thuế quan của Mỹ.

Dự đoán giá đồng năm 2026 tiếp tục tăng cao

Chia sẻ với truyền thông, Alice Fox, chiến lược gia hàng hóa tại Macquarie Group, dự đoán giá đồng năm 2026 vẫn sẽ ở mức cao trong năm 2026, dù tăng trưởng nhu cầu ở Trung Quốc - nước tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới - đang chậm lại.

Ngoài ra, một động lực đáng chú ý khác khiến giá đồng leo thang là khả năng Mỹ áp thuế đối với đồng tinh luyện. Trước rủi ro này, hoạt động gom hàng, tích trữ đồng tại các kho dự trữ của Mỹ đang diễn ra sôi động nhằm chủ động ứng phó với các biện pháp thuế quan có thể được ban hành.

Trao đổi với Bloomberg, bà Helen Amos, nhà phân tích hàng hóa tại BMO Capital Markets Ltd, cho rằng Mỹ hiện vẫn trong giai đoạn tích trữ đồng mạnh mẽ và xu hướng này nhiều khả năng sẽ tiếp diễn cho đến khi Chính phủ Mỹ đưa ra thêm thông tin rõ ràng về chính sách liên quan.

Trong khi đó, triển vọng nhu cầu đồng tiếp tục được đánh giá tích cực, phản ánh xu hướng dài hạn của thế giới hướng tới điện khí hóa. Quá trình này đòi hỏi khối lượng lớn đồng cho việc xây dựng lưới điện, phát triển hạ tầng năng lượng mới và hoạt động sản xuất.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng kỳ vọng tiêu thụ đồng sẽ tăng mạnh hơn nữa nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng lớn của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI).

Ở chiều cung, các nhà phân tích cho biết nhiều mỏ đồng lớn, dễ khai thác nhất hiện nay đã dần cạn kiệt. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng bổ sung nguồn cung mới trong thập kỷ tới để theo kịp đà tăng trưởng tiêu thụ như dự báo. Nhìn tổng thể, giới chuyên gia cảnh báo thị trường đồng toàn cầu đang tiến gần nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng.

Thực tế, trong năm nay, một số doanh nghiệp khai thác đồng đã điều chỉnh giảm dự báo sản lượng. Ngân hàng Deutsche Bank cảnh báo sản lượng từ các tập đoàn khai thác đồng lớn nhất thế giới có thể giảm khoảng 3% trong năm nay và tiếp tục suy giảm vào năm 2026.

Theo phân tích của các chuyên gia tại Ngân hàng Citi, giá đồng nhiều khả năng còn dư địa tăng mạnh, giá đồng có thể đạt khoảng 13.000 USD/tấn vào đầu năm 2026 và thậm chí vươn lên mốc 15.000 USD/tấn trong quý II/2026.

Ở góc nhìn thị trường, ông Andrew Glass, Giám đốc điều hành của Avatar Commodities, cho rằng giá đồng có khả năng thiết lập những mức đỉnh lịch sử mới, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động tích trữ tại Mỹ tiếp tục làm thu hẹp nguồn cung đồng sẵn có trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý đợt tăng giá hiện nay phản ánh một “sự méo mó bất thường” của thị trường, chủ yếu xuất phát từ kỳ vọng liên quan đến thuế quan hơn là các yếu tố cung – cầu truyền thống. Bên cạnh đó, nhu cầu đồng từ Trung Quốc – quốc gia tiêu thụ lớn nhất thế giới – trong thời gian gần đây lại chưa đạt như kỳ vọng.

Trong khi đó, bà Ewa Manthey, chiến lược gia hàng hóa tại ING, dự báo giá đồng có thể tăng lên khoảng 12.000 USD/tấn vào quý II/2026. Dù vậy, bà cảnh báo mặt bằng giá cao hơn sẽ gây áp lực lên biên lợi nhuận của các ngành sản xuất và lĩnh vực tiêu thụ nhiều năng lượng.

Giá đồng hôm nay ngày 2/2 mới nhất

Trong tuần qua, thị trường kim loại cơ bản và kim loại quý ghi nhận dòng tiền đầu tư lớn, trong đó nhu cầu đến từ Trung Quốc đóng vai trò nổi bật, xuất phát từ những lo ngại xoay quanh triển vọng của đồng USD. Tuy nhiên, diễn biến tích cực này nhanh chóng bị đảo chiều sau thông tin liên quan đến nhân sự mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Cụ thể, đến 9 giờ 20 phút sáng 2/2 theo giờ Thượng Hải, giá đồng giảm 2,8%, xuống còn 12.819 USD/tấn. Cùng xu hướng, các kim loại khác như nhôm, nickel và thiếc cũng đồng loạt đi xuống.

Trên Sàn giao dịch Kim loại London (LME), giá đồng có thời điểm lao dốc tới 3,3%, xuống còn 12.722 USD/tấn. Diễn biến này xảy ra ngay sau khi kim loại đỏ lập đỉnh lịch sử trên 14.500 USD/tấn trong phiên 29/1, rồi nhanh chóng đảo chiều, rơi xuống dưới ngưỡng 13.000 USD/tấn chỉ một ngày sau đó.

Đà sụt giảm mạnh của thị trường được kích hoạt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/1 công bố đề cử ông Kevin Warsh vào vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Với lập trường cứng rắn trong kiểm soát lạm phát, ông Warsh khiến giới đầu tư lo ngại chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục thắt chặt, qua đó làm đảo chiều tâm lý thị trường và chấm dứt chuỗi tăng nóng trước đó.