Độc đáo những linh vật ngựa đất nung chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026

Linh vật ngựa được chế tác tỉ mỉ chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Duy Ngọc.

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, các nghệ nhân, thợ lành nghề ở làng nghề gốm Chăm Bàu Trúc, xã Ninh Phước (tỉnh Khánh Hòa) chạy đua với thời gian để hoàn thiện những tác phẩm linh vật ngựa, phục vụ thị trường Tết Bính Ngọ 2026.

Năm nay, linh vật ngựa được người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn so với các dòng sản phẩm gốm trang trí thông thường. Ngựa không chỉ là biểu tượng gắn liền với năm Bính Ngọ mà còn mang ý nghĩa may mắn, bền bỉ, sung túc và thành công.

Anh Lưu Đàn Quốc Doanh, một thợ lành nghề ở làng nghề gốm Chăm Bàu Trúc (xã Ninh Phước) cho biết, sức hút của linh vật ngựa chính là phương pháp chế tác hoàn toàn bằng thủ công.

Không sử dụng khuôn đúc, mỗi sản phẩm đều được nặn bằng tay, tạo hình trực tiếp từ cảm xúc và kinh nghiệm của người làm gốm, do đó mỗi tác phẩm mang một dáng vẻ, thần thái riêng biệt.

Anh Doanh chia sẻ: "Để tạo ra một linh vật ngựa hoàn chỉnh phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ. Từ khâu chọn đất, nhào nặn, tạo hình, chỉnh sửa chi tiết đến phơi khô và nung lò, những công đoạn này đòi hỏi sự kiên nhẫn và kinh nghiệm lâu năm. Chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến sản phẩm bị nứt, vỡ, phải làm lại từ đầu".

Ngựa không chỉ là biểu tượng gắn liền với năm Bính Ngọ mà còn mang ý nghĩa may mắn, bền bỉ, sung túc và thành công. Ảnh: Duy Ngọc.

Ông Phú Hữu Minh Thuần - Giám đốc Hợp tác xã gốm Chăm Bàu Trúc cho biết, linh vật ngựa khó nặn hơn các con giáp khác vì phải thể hiện được dáng đứng, thế chạy, nét khỏe khoắn nhưng vẫn mềm mại. Đôi tai, bờm, đôi chân hay ánh mắt của con ngựa cần được chăm chút kỹ lưỡng mới tạo nên cái hồn cho sản phẩm.

"Bên cạnh những tượng ngựa truyền thống mang dáng đứng hiên ngang, nhiều nghệ nhân sáng tạo thêm các mẫu ngựa kết hợp với họa tiết hoa văn Chăm đặc trưng. Màu sắc chủ yếu vẫn là gam đất nung tự nhiên, được xử lý bề mặt tinh tế, tạo cảm giác mộc mạc, gần gũi mà vẫn sang trọng", ông Thuần nói.

Nhiều du khách khi ghé thăm làng gốm Chăm dịp cận Tết tỏ ra thích thú khi được tận mắt chứng kiến quy trình làm gốm thủ công và lựa chọn những sản phẩm linh vật độc đáo làm quà xuân.

Những chú ngựa đất nung ra đời từ bàn tay tài hoa không chỉ mang ý nghĩa trang trí ngày Tết, mà còn gửi gắm ước vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng và nhiều khởi sắc.

Linh vật ngựa được chế tác hoàn toàn thủ công. Ảnh: Duy Ngọc

Linh vật ngựa được các nghệ nhân, thợ lành nghề tạo dáng mềm mại. Ảnh: Duy Ngọc

"Đôi tai, bờm, đôi chân hay ánh mắt của con ngựa phải được chăm chút kỹ lưỡng mới tạo nên cái hồn cho sản phẩm", ông Phú Hữu Minh Thuần - Giám đốc Hợp tác xã gốm Chăm Bàu Trúc chia sẻ. Ảnh: Duy Ngọc.

Sau khi chế tác xong, những linh vật ngựa sẽ được phơi nắng khoảng 3 ngày và sau đó nung từ 4 đến 5 tiếng mới cho ra sản phẩm hoàn chỉnh. Ảnh: Duy Ngọc.

Không chỉ phục vụ thị trường Tết, việc tạo hình linh vật ngựa còn giúp quảng bá hình ảnh làng gốm Chăm Bàu Trúc đến với du khách và người yêu gốm trên cả nước. Ảnh: Duy Ngọc.