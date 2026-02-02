"Spa ô tô" cuối năm: Những điều cần lưu ý để tránh mất tiền, hại xe

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe & Đời sống, anh Vũ Văn Tạo – Giám đốc Trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa ô tô tại Hà Nội cho rằng, "spa ô tô" đúng nghĩa không đơn thuần là làm đẹp, mà cần hướng tới bảo dưỡng an toàn và bền bỉ cho phương tiện.

Cuối năm dịch vụ "spa ô tô" được nhiều người quan tâm. Ảnh: Quỳnh Mai.

Cẩn trọng với dịch vụ rửa khoang máy

Theo anh Tạo, rửa khoang máy là dịch vụ được nhiều chủ xe quan tâm vào dịp cuối năm, song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu thực hiện không đúng cách.

"Khoang động cơ chứa rất nhiều cảm biến, hệ thống điện tử. Nếu dùng nước áp lực cao hoặc hóa chất không phù hợp, nước có thể xâm nhập vào giắc điện, ECU, gây chập cháy hoặc phát sinh lỗi sau vài ngày sử dụng”, anh Tạo phân tích.

Anh Tạo cho hay, chỉ nên vệ sinh khoang máy khi thực sự cần thiết và phải được thực hiện bằng hơi nước nóng áp suất thấp, có che chắn kỹ các bộ phận điện – điện tử, tuyệt đối không làm đại trà theo trào lưu.

Đánh bóng, phủ ceramic không phải xe nào cũng nên làm

Cuối năm, nhiều chủ xe sẵn sàng chi tiền cho các gói đánh bóng, phủ nano, phủ ceramic để xe “đẹp như mới”. Tuy nhiên, theo anh Vũ Văn Tạo, các dịch vụ này cần được cân nhắc kỹ dựa trên tình trạng thực tế của xe.

Với xe đã sơn lại hoặc lớp sơn mỏng, việc đánh bóng nhiều lần sẽ làm mòn lớp bảo vệ bề mặt, khiến sơn nhanh xuống cấp. Ceramic không phải là lớp bảo vệ vĩnh viễn, nếu thi công không chuẩn, xe có thể bị loang ố, mất thẩm mỹ chỉ sau một thời gian ngắn.

Trước khi quyết định, chủ xe nên yêu cầu cơ sở kiểm tra độ dày sơn và tư vấn giải pháp phù hợp, tránh tâm lý “càng làm nhiều càng tốt”.

Vệ sinh nội thất: Sạch nhưng phải an toàn

Vệ sinh nội thất là hạng mục cần thiết, đặc biệt với xe gia đình sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, theo chuyên gia, việc tháo ghế, giặt trần, giặt sàn nếu không đúng kỹ thuật có thể gây hệ lụy lâu dài.

“Không ít trường hợp xe sau khi giặt nội thất bị ẩm sàn kéo dài, phát sinh mùi hôi, rỉ sét ray ghế hoặc ảnh hưởng đến cảm biến an toàn. Nội thất da cũng cần dùng dung dịch chuyên dụng, nếu tẩy mạnh sẽ nhanh nứt, bong bề mặt”, anh Tạo chia sẻ.

Giải pháp an toàn được khuyến nghị là hút bụi kỹ, vệ sinh khô kết hợp dung dịch phù hợp, hạn chế tháo rời các chi tiết khi không thật sự cần thiết.

Đừng chỉ chú trọng spa ngoại hình ô tô mà bỏ qua các hạng mục kỹ thuật quan trọng. Ảnh minh họa - AI.

Đừng chỉ làm đẹp mà quên kiểm tra an toàn

Theo anh Tạo, một sai lầm phổ biến của nhiều chủ xe dịp cuối năm là chỉ chú trọng spa ngoại hình mà bỏ qua các hạng mục kỹ thuật quan trọng, trong khi đây mới là yếu tố quyết định an toàn khi di chuyển đường dài.

Các hạng mục cần được kiểm tra gồm: hệ thống phanh, lốp xe, ắc quy, dầu động cơ, nước làm mát, đèn chiếu sáng và gạt mưa.

“Xe có thể không quá bóng bẩy nhưng phanh tốt, lốp an toàn thì vẫn yên tâm hơn rất nhiều so với xe đẹp nhưng tiềm ẩn rủi ro kỹ thuật”, anh Tạo nhấn mạnh.

Ngoài ra, anh Tạo cũng cho rằng, cuối năm, nhiều cơ sở spa ô tô tung ra các gói dịch vụ giá rẻ, khuyến mại sâu. Tuy nhiên, chủ xe cần tỉnh táo khi lựa chọn. Không nên chỉ nhìn vào giá. Hãy hỏi rõ quy trình, loại hóa chất sử dụng và chính sách bảo hành sau dịch vụ.