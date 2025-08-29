Ngân hàng có vốn lớn thứ hai tại Việt Nam đang kinh doanh ra sao?

Ngân hàng TMCP Quân đội - MB (mã chứng khoán: MBB) vừa báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết từ 6,1 tỷ lên gần 8,055 tỷ đơn vị, qua đó nâng vốn điều lệ lên 80.550 tỷ đồng.

Với mức vốn điều lệ mới, MB đã chính thức “vượt” VPBank (vốn 79.339 tỷ đồng), Techcombank (vốn 70.649 tỷ đồng), BIDV (vốn 70.214 tỷ đồng), để trở thành ngân hàng có vốn điều lệ cao thứ hai hệ thống ngân hàng, chỉ xếp sau Vietcombank (83.557 tỷ đồng).

Trước khi trở thành nhà băng có vốn điều lệ cao thứ hai tại Việt Nam, MBB vừa ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm 2025.

Ngân hàng TMCP Quân đội vươn lên trở thành nhà băng có vốn điều lệ cao thứ hai tại Việt Nam

Báo cáo tài chính đã kiểm toán nửa đầu năm 2025 của MBB cho thấy nhà băng ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt hơn 24.064 tỷ đồng, tăng mạnh so với 19.593 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024.

Tăng trưởng lợi nhuận trong nửa đầu năm của MB đến từ nhiều lĩnh vực kinh doanh, bao gồm cả nguồn thu từ lãi và ngoài lãi. Ngoại trừ mảng mua bán chứng khoán kinh doanh ghi nhận sụt giảm hơn 70% với lãi thuần đạt hơn 415 tỷ đồng, các mảng hoạt động khác đều tăng trưởng mạnh mẽ.

Thu nhập lãi thuần tăng 22,8% so với cùng kỳ, lãi thuần từ dịch vụ tăng 37%, kinh doanh ngoại hối tăng 25,4%, các hoạt động khác tăng gần 82%, mang về hơn 2.500 tỷ đồng. Đặc biệt, mảng mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận mức tăng trưởng tới 130%, đóng góp gần 1.300 tỷ đồng.

Nhờ đó, tổng thu nhập hoạt động trong 6 tháng đạt gần 32.600 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng hơn 30% lên 23.662 tỷ đồng.

Trong kỳ chi phí hoạt động nhà băng này ghi nhận hơn 8.906 tỷ đồng, tăng hơn 900 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Sau khi trừ các khoản chi phí, nhà băng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm 2025 đạt 15.889 tỷ đồng, tăng mạnh so với chỉ hơn 13.428 tỷ đồng cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 12.680 tỷ đồng, tăng gần 2.000 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 6/2025, tiền gửi khách hàng tăng 10% so với đầu năm, đạt hơn 783.000 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn tiếp tục là điểm nhấn với quy mô gần 297.000 tỷ đồng, chiếm 37,9% tổng tiền gửi.

Dư nợ cho vay khách hàng của MBB đạt gần 880.000 tỷ đồng, tăng 13,3% so với đầu năm, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống (9,9%).

Tổng nợ xấu đạt 14.117 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm nhưng tỷ lệ nợ xấu vẫn ổn định nhờ tín dụng mở rộng nhanh hơn. Với tổng tài sản gần 1,3 triệu tỷ đồng, MB hiện đứng trong nhóm Big5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam bên cạnh BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank.

Theo số liệu mới được công bố, lần đầu tiên góp mặt trong Top 5 ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất, MB xếp thứ năm toàn ngành với số tiền đóng góp đạt 8.625 tỷ đồng.

Trong đó, nhóm Big5 ngân hàng gồm Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank và MB đã đóng góp tổng cộng hơn 48.895 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước, chiếm tới 51% tổng số nộp ngân sách của Top 20 ngân hàng hàng đầu. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 30,5% so với năm trước.