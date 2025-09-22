Agribank kinh doanh ra sao trước thông tin cựu Chủ tịch Nguyễn Thế Bình bị truy nã?

Ngày 19/9 vừa qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an phát đi thông báo cho biết đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh 6 và một số đơn vị liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 10/QĐ-CSKT-P2 ngày 25/01/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã với ông Nguyễn Thế Bình, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

Theo những thông tin được công bố, sai phạm xảy ra thời ông Bình làm Tổng giám đốc (từ 2007) và Chủ tịch HĐTV (6/2009-7/2011), liên quan "siêu lừa" Dương Thanh Cường (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tấn Phát). Ông Cường lập hồ sơ vay 170 tỷ đồng cho dự án trung tâm thương mại tại 10 Âu Cơ (thế chấp giấy chứng nhận tạm thời), sau vay thêm 628 tỷ đồng cho Khu biệt thự vườn Thanh Phát (xã Phong Phú, Bình Chánh), gây thất thoát hơn 966 tỷ đồng. Ông Cường mượn giấy chứng nhận để thế chấp ngân hàng khác, không trả.

Sau khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã với ông Nguyễn Thế Bình, phía Agribank cũng đã đưa ra công bố chính thức về vụ việc.

Agribank khẳng định quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã với ông Nguyễn Thế Bình không ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng

Theo Agribank, vụ việc nêu trên là trách nhiệm cá nhân của ông Nguyễn Thế Bình, đã rời khỏi Agribank từ nhiều năm nay, cơ quan pháp luật đang xem xét trách nhiệm. Sự việc này hoàn toàn không liên quan đến hoạt động quản trị, điều hành và kinh doanh của Agribank trong giai đoạn hiện tại.

Agribank luôn tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý vụ việc, đảm bảo tính minh bạch và khách quan.

Với vai trò là ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, giữ vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn, Agribank khẳng định hoạt động kinh doanh của ngân hàng luôn tuân thủ quy định của pháp luật, luôn diễn ra an toàn, ổn định, thông suốt, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng và đối tác.

Về kết quả kinh doanh, Agribank đã ghi nhận kết quả tích cực trong nửa đầu năm 2025. Cụ thể, báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm của nhà băng này cho thấy, trong kỳ thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự ghi nhận hơn 72.241 tỷ đồng, tăng gần 3.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024.

Sau khi trừ chi phí lãi và các khoản phí tương tự, Agribank ghi nhận thu nhập lãi thuần hơn 34.651 tỷ đồng, tăng gần 4.000 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ hơn 3.089 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối ghi nhận hơn 2.182 tỷ đồng; lãi thuần từ các hoạt động khác hơn 6.667 tỷ đồng...

Chi phí hoạt động của ngân hàng hơn 14.732 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Kết quả nhà băng này ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng hơn 31.044 tỷ đồng. Agribank dành hơn 17.812 tỷ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tăng mạnh so với con số chỉ hơn 11.000 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024.

Kết quả Agribank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 13.232 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 10.595 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 30/6, Agribank có tổng tài sản hơn 2,389 triệu tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi của khách hàng ghi nhận 2,039 triệu tỷ đồng. Tổng vốn chủ sở hữu ghi nhận hơn 129.929 tỷ đồng.

Cho vay khách hàng của nhà băng này ghi nhận hơn 1,815 triệu tỷ đồng, ngân hàng cũng mang hơn 249.934 tỷ đồng đầu tư chứng khoán.