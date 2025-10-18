Giá dầu lao dốc tuần thứ ba liên tiếp: Thị trường đối mặt nguy cơ dư cung toàn cầu

Kết thúc tuần giao dịch, dầu thô WTI (Mỹ) chỉ còn 57,54 USD/thùng, trong khi dầu Brent (chuẩn toàn cầu) giảm xuống 61,29 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 5. Cả hai loại dầu đều mất hơn 2% giá trị trong tuần qua.

Theo giới phân tích, giá dầu chịu sức ép từ nhiều phía: căng thẳng thương mại Mỹ - Trung vẫn chưa có lối ra, trong khi tình hình Trung Đông gần đây tạm lắng, làm giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung, yếu tố từng nâng giá dầu trước đó.

Động thái chính trị nào đang tác động đến thị trường dầu?

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có cuộc điện đàm “hiệu quả” với Tổng thống Nga Vladimir Putin trước khi gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Hai bên dự kiến sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần hai tại Budapest.

Nếu cuộc chiến Nga - Ukraine có dấu hiệu hạ nhiệt, điều này có thể mở đường cho dòng dầu Nga quay trở lại thị trường toàn cầu, càng làm gia tăng lo ngại dư cung. Cùng lúc, dữ liệu cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ tăng ba tuần liên tiếp, càng củng cố lo ngại rằng lượng dầu trên thị trường đang vượt quá nhu cầu tiêu thụ.

Các tổ chức năng lượng dự báo ra sao?

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) trong báo cáo mới nhất đã hạ dự báo nhu cầu dầu và nâng ước tính dư thừa nguồn cung đến năm 2026, khi sản lượng từ Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác tăng lên.

Phố Wall cũng đưa ra cảnh báo tương tự: thị trường dầu đang tiến gần đến tình trạng dư cung nghiêm trọng trong năm 2026. Ngân hàng Goldman Sachs dự đoán giá dầu Brent có thể giảm về 56 USD/thùng, còn WTI có thể xuống 52 USD/thùng. Tính từ đầu năm, giá dầu Brent và WTI đều đã mất hơn 18% giá trị.