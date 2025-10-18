Thực phẩm chức năng 100.000đ độn giá thành “thần dược” hàng trăm triệu đồng

Giả danh "bác sĩ cấp quốc gia" lừa tiền người già

Một sản phẩm chăm sóc sức khỏe thông thường được bán online với giá chỉ 28 NDT (100.000đ) đã được quảng cáo là "thần dược do một bậc thầy y học cổ truyền Trung Quốc đặc chế", sau đó được bán cho một cụ bà với mức giá cao ngất ngưởng - 72.000 NDT (259 triệu đồng) cho một liệu trình điều trị.

Câu chuyện bắt đầu vào ngày 11/8 năm nay, khi đồn cảnh sát Jiao Chuan thuộc chi nhánh quận Zhen Hai của Cục Công an Ninh Ba (Trung Quốc) nhận được đơn trình báo từ bà Liu (77 tuổi). Bà cho biết đã dính phải một vụ lừa đảo mua bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Loại "thần dược" giá đắt đỏ do nhóm lừa đảo bán cho bà Liu

Ngày 3/8, bà Liu nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là "trợ lý của một bác sĩ cấp quốc gia. Người gọi này hứa sẽ chữa bệnh cho bà, nhưng yêu cầu bà không được đến các bệnh viện khác hoặc mua thuốc khác.

Vài giờ sau, đích thân “bác sĩ cấp quốc gia” gọi điện cho bà, nói rằng chỉ cần ba loại thuốc là có thể chữa khỏi bệnh cho bà Liu. Ông còn nhấn mạnh rằng vì bà Liu là "thành viên của bệnh viện" và là "học viên" của đồ đệ của mình, vì vậy ông đã phá lệ, tạo điều kiện cho bà có một buổi khám bệnh.

Sau đó, Xiao Li, một “nhân viên phòng khám” đã kết bạn với bà trên ứng dụng trò chuyện Wechat, yêu cầu bà chụp ảnh lưỡi để “bác sĩ” có thể chẩn đoán. Xiao Li cũng gửi cho bà số điện thoại của "bác sĩ" và một mã gọi là "mã thanh toán tài chính". Người này còn yêu cầu bà đặt cọc 1.000 NDT (3,6 triệu đồng) để đảm bảo bà có thể nhận được thuốc kịp thời.

Sau đó, nhân viên bệnh viện gọi điện hàng ngày để khoe khoang về "tay nghề y khoa siêu việt" và "nguyên liệu thuốc đắt tiền", tiết lộ tổng chi phí thuốc là 72.000 NDT (259 triệu đồng). Mặc dù bà Liu lo lắng về chi phí cao và yêu cầu hoàn lại tiền, nhưng bà đã bị "tẩy não" bởi những cuộc gọi hàng ngày của “nhân viên phòng khám”. Cuối cùng, bà đã thanh toán toàn bộ 71.000 NDT (255,4 triệu đồng) còn lại sau khi nhận thuốc vào ngày 6/8.

Không ngờ, vị “bác sĩ” sau đó đã mất liên lạc, còn "nhân viên" Xiao Li cũng ngừng trả lời tin nhắn. Phải đến khi một thành viên trong nhóm thông báo đây là lừa đảo, bà Liu mới nhận ra.

"Tôi đã uống thuốc họ khuyên dùng nhưng hình như không có tác dụng, nên tôi không dám uống nữa", bà nói với cảnh sát.

Nhóm lừa đảo thứ hai bị tóm gọn

Sau khi điều tra, cảnh sát đã phát hiện ra rằng ba loại thuốc được gọi là "thần dược" mà đường dây lừa đảo này bán thực chất chỉ là các loại thực phẩm chức năng thông thường, giá thành chưa đến 28 NDT (100.000đ) một hộp. Đây chỉ là thuốc được cấp bằng sáng chế phổ biến của Trung Quốc và không có tác dụng "chống ung thư và làm tan cục u" như quảng cáo.

Theo dấu điều tra tiếp, cảnh sát đã phát hiện được các nghi phạm và hoạt động của chúng nằm ở một tỉnh khác. Ngày 16/8, một lực lượng đặc nhiệm đã điều động các sĩ quan đến khu vực này, bắt giữ thành công 12 nghi phạm và phá vỡ một đường dây lừa đảo.

Sau khi bắt giữ thành công, cảnh sát đã rà soát một lượng lớn thông tin và phát hiện ra rằng vẫn còn nhiều băng nhóm lừa đảo đang hoạt động. Chúng đã sử dụng cùng một phương pháp để lừa đảo nạn nhân trên khắp cả nước.

"Kết quả điều tra cho thấy chỉ riêng ở thành phố chúng tôi đã có 16 nạn nhân và số tiền liên quan lên tới khoảng 200.000 NDT (719,6 triệu đồng)", cảnh sát phụ trách vụ án cho biết, số thuốc mà băng nhóm lừa đảo sử dụng được cung cấp bởi một hiệu thuốc bất hợp pháp ở tỉnh khác.

Sau đó, cảnh sát đã truy quét nhiều địa điểm ở các tỉnh thành khác, bắt giữ thành công 35 nghi phạm và phá vỡ đường dây tội phạm.