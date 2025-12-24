Lộ diện đồng tiền “yếu” nhất châu Á trong năm qua

Đồng rupee trở thành đồng tiền kém nhất châu Á năm nay

Nguyên nhân chính đến từ sự bế tắc trong thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ, cùng với dòng vốn ngoại liên tục rút khỏi thị trường. Những yếu tố này đã tạo áp lực kéo dài lên tỷ giá, khiến rupee mất giá mạnh so với USD trong suốt năm qua.

Theo Nomura và S&P Global Market Intelligence, rupee có thể giảm xuống mức 92 rupee đổi 1 USD vào cuối tháng 3/2026, từ mức khoảng 89,6 hiện nay. Việc đồng tiền này phục hồi hay không phụ thuộc lớn vào khả năng đạt được một thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Dù vậy, S&P Global cho rằng rupee hiện đang bị định giá thấp và có thể điều chỉnh tăng trở lại khi triển vọng đàm phán Mỹ – Ấn trở nên rõ ràng hơn.

Đàm phán thương mại Mỹ – Ấn đang tác động ra sao đến nền kinh tế?

Ấn Độ hiện là một trong những quốc gia chịu mức thuế quan cao nhất thế giới, với thuế suất trung bình lên tới 50% – thậm chí cao hơn cả Trung Quốc. Điều này khiến các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ kéo dài và chưa đạt đột phá.

Sau khi các mức thuế cao có hiệu lực từ tháng 8, xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ giảm gần 12% trong tháng 9 và 8,5% trong tháng 10. Dù xuất khẩu bật tăng mạnh 22,6% trong tháng 11, các chuyên gia cảnh báo xu hướng này chưa đủ bền vững.

Theo Nomura, rủi ro lớn nhất là Ấn Độ có thể đánh mất lợi thế trong làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt với các doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào thị trường Mỹ.

Dòng vốn ngoại rút ra đang gây áp lực thế nào lên rupee?

Tâm lý bi quan của nhà đầu tư quốc tế là một yếu tố then chốt. Từ đầu năm đến nay, tổng dòng vốn rút khỏi Ấn Độ đã vượt 10 tỷ USD, theo dữ liệu từ Trung tâm lưu ký chứng khoán quốc gia nước này.

Riêng trên thị trường chứng khoán, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng gần 18 tỷ USD tính đến giữa tháng 12. Các chuyên gia cho rằng rupee sẽ còn chịu áp lực cho đến khi dòng vốn ngoại đảo chiều trở lại.

Đáng chú ý, sự suy yếu của rupee không xuất phát từ thâm hụt tài khoản vãng lai, bởi chỉ số này vẫn được dự báo ở mức kiểm soát được, khoảng 1–1,5% GDP.

Rupee yếu là rủi ro hay cơ hội đối với nền kinh tế Ấn Độ?

Đồng rupee suy yếu có thể khiến chi phí nhập khẩu tăng và tạo áp lực lạm phát. Thực tế, rupee đã vượt mốc tâm lý 90 đổi 1 USD từ đầu tháng này, sau khi khởi đầu năm ở mức 85,64, và chỉ mất chưa đầy 15 phiên giao dịch để vượt ngưỡng 91.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, đồng tiền yếu giúp hàng xuất khẩu trở nên cạnh tranh hơn. Mức tăng giá trong nước thấp cũng giúp Ấn Độ phần nào hấp thụ tác động lạm phát nhập khẩu do mất giá tiền tệ.

Các chuyên gia nhận định đây là “con dao hai lưỡi” đối với nhà đầu tư nước ngoài, vừa mở ra cơ hội định giá hấp dẫn, vừa đi kèm rủi ro từ bất ổn chính sách và tỷ giá kéo dài.

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) gần đây tái khẳng định quan điểm để thị trường quyết định tỷ giá, thay vì can thiệp cứng nhắc. Tuy nhiên, giới chức tài chính cho biết RBI đã có những động thái can thiệp mạnh nhằm hạn chế đà trượt giá quá nhanh của rupee.

Các biện pháp này được xem là nhằm trấn an thị trường, trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vẫn chịu tác động lớn từ yếu tố bên ngoài, đặc biệt là chính sách thương mại của Mỹ.