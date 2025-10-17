Đồng tiền của một quốc gia châu Á bất ngờ bật tăng mạnh

Đồng rupee đã tăng tới 0,9% lên mức 87,9987 rupee đổi 1 USD trong phiên giao dịch hôm thứ Tư (so với mức 88,8025 vào ngày hôm trước), mức tăng trong ngày mạnh nhất kể từ 24/6. Theo các nguồn tin thân cận, RBI đã bán ra lượng lớn USD trên cả thị trường trong nước và quốc tế để hỗ trợ tỷ giá.

Động thái này gợi nhớ đến cuộc can thiệp tương tự hồi tháng 2, khi ngân hàng trung ương bán hàng tỷ USD khiến giới đầu cơ “bắt đáy” rupee phải trở tay không kịp.

Abhishek Upadhyay, chuyên gia kinh tế tại ICICI Securities, nhận định: “Rõ ràng RBI cho rằng đồng rupee đã yếu quá mức và cần ổn định hơn so với các đồng tiền châu Á khác. Đây là sự điều chỉnh trong cách tiếp cận chính sách tiền tệ của Ấn Độ.”

Vai trò của ngân hàng trung ương

Các chuyên gia cho rằng RBI đã âm thầm can thiệp trong nhiều tuần qua, cố gắng không để rupee trượt sâu quá mức 89 rupee đổi 1 USD. Michael Wan, nhà phân tích cấp cao tại MUFG Bank, cho biết: “Ngân hàng trung ương dường như không muốn để đồng rupee yếu đi quá nhanh.”

Sự can thiệp này tạo ra tâm lý tích cực cho thị trường, củng cố niềm tin rằng RBI sẽ tiếp tục “chống đỡ” tỷ giá trong ngắn hạn. Nếu rupee vượt qua ngưỡng 88,10 một cách bền vững, nó có thể hướng đến mức 87 trong thời gian tới, theo dự báo của Wan.

Kỳ vọng thương mại Mỹ - Ấn ảnh hưởng ra sao?

Song song với nỗ lực của RBI, kỳ vọng về thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ cũng góp phần kéo đồng rupee tăng giá. Nguồn tin cho biết New Delhi đang nỗ lực hoàn tất đàm phán trong tháng tới, điều này giúp nâng cao tâm lý lạc quan của giới đầu tư.

Ngoài ra, đồng USD suy yếu do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất cũng hỗ trợ các đồng tiền châu Á, trong đó có rupee. Anil Kumar Bhansali, Giám đốc tài chính của Finrex Treasury Advisors, cho rằng: “RBI bán mạnh USD kết hợp với hy vọng về thỏa thuận thương mại đã khiến rupee bật tăng rõ rệt.”

Tuy vậy, RBI từ chối bình luận về các động thái cụ thể.