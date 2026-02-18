Những loại trái cây nào được người tiêu dùng ưa chuộng dịp đầu năm 2026?

Mỗi dịp Tết đến xuân về, việc chuẩn bị mâm ngũ quả trên bàn thờ gia tiên là nghi thức quan trọng, thể hiện lòng thành kính và ước nguyện về một năm mới an lành. Trái cây cúng đầu năm không đơn thuần là vật phẩm trang trí mà còn mang đậm triết lý phong thủy và văn hóa dân gian.

Lựa chọn đúng loại quả sẽ tạo nên một mâm cúng vừa đẹp mắt, vừa ý nghĩa, giúp gia chủ cầu mong sức khỏe, tài lộc và sum vầy. Bên cạnh đó, khi đi chợ hay siêu thị dịp đầu năm, nhiều người thường không ngần ngại mua những loại quả này vừa để sắp lễ, để ăn, vừa mang ý nghĩa tốt lành theo quan niệm dân gian lẫn xu hướng hiện đại.

Đầu năm mới, nhiều người tiêu dùng có nhu cầu mua hoa quả để đi lễ, tặng và để ăn.

Chuối

Trong mâm ngũ quả truyền thống, chuối thường giữ vai trò làm "bệ đỡ". Nải chuối cong lên như bàn tay nâng đỡ, tượng trưng cho sự chở che, sum vầy và bao bọc.

Về mặt phong thủy nhà ở, chuối mang ý nghĩa tụ khí, giữ lộc, rất thích hợp đặt trên bàn thờ gia tiên hoặc kệ trang trí phòng khách.

Giá chuối xanh có giá dao động từ tiền trăm cho đến tiền triệu đồng/nải, những nải quả lẻ giá cao hơn so với quả chẵn.

Theo khảo sát của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), tại một số chợ dân sinh và cửa bàn chuyên bán hoa quả tại Hà Nội giá chuối xanh để thờ Tết lên tới vài trăm nghàn đồng/nải. Nhiều người dân khi mua chuối không khỏi bất ngờ vì giá chuối Tết năm nay tăng cao, đặc biệt những nải chuối lẻ quả có thể lên tới giá tiền triệu.

Bưởi

Từ lâu nay, trong những ngày Tết, bưởi là một trong những loại quả không thể thiếu trên ban thờ. Bưởi là loại quả gần như "bắt buộc" phải có trong mâm lễ ngày Tết.

Các loại bưởi được tạo khuôn tài, lộc thu hút nhiều khách hàng mua dịp đầu năm với mong muốn may mắn.

Dáng quả tròn đầy, vỏ căng bóng mang ý nghĩa tượng trưng cho sự viên mãn, đủ đầy và bình an trong năm mới. Khi trưng ở phòng khách, bưởi thường được đặt riêng lẻ hoặc kết hợp cùng quất, hoa mai, hoa đào để tạo điểm nhấn hài hòa, trang nhã.

Bưởi tiến vua có giá khoảng 100.000 đồng - 300.000 đồng/quả, tùy hình dáng, kích thước của quả.

Những hình khối tròn đầy như bưởi giúp không gian tăng cảm giác phong phú, dồi dào sinh khí, khiến căn nhà trông ấm áp, có sức sống và mang dấu hiệu của một tổ ấm trọn vẹn.

Bên cạnh bưởi vàng thờ Tết, nhiều năm nay xuất hiện thêm bưởi tiến vua với màu đỏ bắt mắt có giá bán tương đối cao, dao động từ 100.000 – 300.000 đồng/quả.

Phật thủ

Theo các chủ vườn, hình dáng quả phật thủ là do "trời" chứ chưa ai có thể tác động để tạo được quả theo ý muốn. Một quả đẹp là phải to, nhiều tầng, có nhiều "ngón tay" dài, vươn rộng, hoặc chĩa lên đầy đủ các yếu tố "Thịnh – Suy – Bĩ - Thái". Đặc biệt, số ngón vòng ngoài của quả phật thủ phải là số lẻ để khi đếm ngón tay cuối cùng rơi vào chữ Thịnh, ý nghĩa năm mới sẽ phát tài, sung túc.

Giá phật thủ dao động từ vài chục ngàn đồng cho đến tiền triệu đồng/quả, tùy thuộc kích thước và hình dáng quả.

Năm nay, theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, giá mua xô tại vườn loại trái cây Tết này có giá khoảng 50.000 – 200.000/quả, nhưng với những quả có to, hình dáng đẹp, đặc biệt khi bán ngày Tết có thể lên tới 3-4 triệu đồng.

Dứa (thơm)

Dứa, hay còn gọi là thơm, thường được trưng trên bàn thờ hoặc đặt ở phòng khách, lối ra vào dịp Tết với ý nghĩa hương lành lan tỏa, may mắn và tài lộc kéo về nhà. Khi đặt trên bàn thờ, dứa thể hiện mong cầu gia đạo yên ổn, mọi điều tốt đẹp được dẫn lối từ bên ngoài vào không gian sống.

Dứa đỏ được nhiều người ưa chuộng mua trong dịp Tết 2026 vì màu sắc bắt mắt mang lại điều may mắn.

Bên cạnh giá trị phong thủy, dứa còn tỏa mùi hương tự nhiên, dễ chịu, giúp không gian thờ cúng và phòng khách luôn thông thoáng, ấm áp, đặc biệt trong những ngày Tết nhiều sinh hoạt, nấu nướng.

Về hình thức, dứa có màu vàng ấm áp, mắt đều, tươi tắn, tạo cảm giác tràn đầy sinh khí. Nhiều người tin rằng ăn dứa mùng 1 giúp công việc thuận lợi, lời ăn tiếng nói dễ lọt tai, các mối quan hệ trong năm mới cũng suôn sẻ hơn. Ngoài ra, dứa dễ mua, dễ bảo quản và có thể ăn tráng miệng hoặc ép nước, rất tiện cho ngày đầu năm bận rộn.

Dưa hấu

Dưa hấu gần như là loại quả "quốc dân" mỗi dịp Tết. Với vỏ xanh, ruột đỏ, dưa hấu tượng trưng cho hình ảnh ngoài êm trong ấm, bên ngoài bình ổn, bên trong hanh thông. Màu đỏ của ruột dưa được xem là màu của may mắn, tài lộc và vận đỏ, nên ăn dưa hấu mùng 1 mang ý nghĩa cầu một năm thuận lợi, ít trắc trở.

Những trái dưa hấu được gắn thêm phụ kiện bắt mắt.

Không chỉ mang ý nghĩa phong thủy, dưa hấu còn dễ ăn, vị ngọt mát, giúp giải ngấy sau những bữa tiệc cuối năm. Nhiều gia đình có thói quen bổ dưa hấu đầu năm để mở lộc, mong cả năm ngọt lành, tròn đầy như trái dưa.

Thanh long

Thanh long là loại trái cây quen thuộc trong mâm ngũ quả người Việt. Với hình dạng độc đáo, vỏ hồng tím hoặc đỏ rực, thanh long tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng. Ruột trắng hoặc đỏ tạo điểm nhấn màu sắc bắt mắt. Giá thanh long trong những ngày Tết đang được rao bán từ 65.000 – 100.000 đồng/kg (tùy loại).

Thanh long là một trong những loại quả được nhiều người ưa chuộng trưng trong mâm ngũ quả ngày Tết.

Ưu điểm lớn của thanh long là khả năng bảo quản rất lâu, có thể lên đến 2-3 tuần nếu để nơi mát, không sợ bị hỏng nhanh. Màu sắc rực rỡ giúp mâm quả thêm phần lộng lẫy. Tuy nhiên, vỏ thanh long mỏng, dễ bị trầy xước khi vận chuyển hoặc sắp xếp. Hình dạng cồng kềnh cũng khiến nó khó kết hợp với các loại quả nhỏ. Khi chọn mua, ưu tiên quả có da căng mọng, màu hồng đều, cầm chắc tay. Phần cuống còn xanh, không bị khô.

Dừa

Dừa thường xuất hiện trong mâm ngũ quả của người miền Nam với ý nghĩa cầu mong sự sung túc, no ấm. Quả dừa tròn, màu nâu nhạt, tượng trưng cho sự ấm no, tròn đầy.

Giá dừa dát vàng, một mặt hàng trang trí Tết sang trọng, thường dao động từ 350.000 - 800.000 đồng/cặp (2 trái) cho các loại phổ thông, và có thể lên tới 1.200.000 - 2.500.000 đồng/cặp cho các sản phẩm đặc biệt, mạ vàng 24K hoặc thiết kế thủ công tinh xảo, rồng phụng, thư pháp.

Dừa rất dễ tìm, giá rẻ, phù hợp với các gia đình tiết kiệm. Tuy nhiên, màu sắc nhạt nhòa khiến dừa ít được dùng làm điểm nhấn chính, khó phối hợp với các loại quả màu sặc sỡ. Do đó, dừa thường được đặt ở vị trí phụ hoặc thay thế khi cần.

Quả táo (táo ta)

Táo là loại quả nhỏ, thường được dùng để xâu thành chuỗi hoặc điểm xuyến trong mâm quả. Quả nhỏ, tròn, màu xanh hoặc vàng, tượng trưng cho sự bình an, tròn trịa. Táo dễ tạo hình, có thể xâu thành dải chuỗi trang trí dọc theo mâm quả.

Giá táo ta dịp Tết tăng cao so với ngày thường, đối với loại to đẹp có thể lên tới 100.000 đồng/kg.

Ưu điểm dễ tạo hình trang trí, giá thành phải chăng. Nhược điểm: dễ bị khô héo, rụng cuống nếu để lâu. Táo cũng ít được dùng nhiều như các loại quả khác, thường đi kèm với các quả lớn hơn. Giá táo ta được bán ngoài thị trường dao động từ 60.000 – 100.000 đồng/kg (tùy loại).