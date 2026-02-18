Những giống ngựa quý hiếm và đắt nhất hành tinh, “đại gia” chi cả triệu đô để sở hữu

Ngựa Akhal-Teke

Ngựa Akhal-Teke hay còn gọi là "hãn tuyết bảo mã", là một giống ngựa quý hiếm nhất thế giới, có nguồn gốc từ Turkmenistan. Tên Akhal-Teke của loài ngựa quý hiếm này kết hợp giữa tên ốc đảo Akhal và bộ tộc Teke. Tại đây chúng được tôn vinh làm biểu tượng quốc gia.

Ngựa Akhal-Teke có giá lên tới hàng triệu đô mỗi con.

Sở hữu bộ lông ánh kim, Akhal-Teke gợi liên tưởng về một loài ngựa “tỏa sáng” đúng nghĩa khi sải bước trên thảo nguyên. Vóc dáng cũng là một điểm đặc biệt bởi loài ngựa này có cấu trúc xương mỏng, cơ bắp phẳng, cổ và chân thon dài, tạo nên dáng đi nhẹ nhàng, uyển chuyển.

Akhal-Teke được mệnh danh là giống ngựa quý hiếm, đắt đỏ và xinh đẹp bậc nhất thế giới, nổi tiếng với bộ lông ánh kim đặc trưng và tốc độ phi thường. Giá của chúng có thể lên tới hàng triệu USD mỗi con (khoảng 26 tỷ đồng).

Ở Việt Nam, năm 2024 đã có đơn vị nhập khẩu nhiều con Akhal Teke và các giống ngựa quý khác đã được đưa về nuôi dưỡng. Mỗi con đều có tên gọi riêng, được cấp hộ chiếu và lý lịch trong hệ thống quản lý ngựa quốc tế, cho thấy quy trình quản lý chặt chẽ và chuyên nghiệp.

Chế độ chăm sóc dành cho giống ngựa triệu đô này được xây dựng theo tiêu chuẩn cao. Thức ăn chính là cỏ nhập khẩu, chi phí trung bình khoảng 500.000 đồng mỗi ngày cho một con. Bên cạnh đó, các chú ngựa được theo dõi sức khỏe thường xuyên, khám định kỳ và sử dụng thuốc theo chỉ định của đội ngũ chuyên môn.

Ngựa Thoroughbred

Ngựa Thoroughbred là giống ngựa thuần chủng đắt nhất thế giới, thống trị các môn đua ngựa, nhảy rào nhờ tốc độ và thể hình vượt trội. Giống ngựa thuần chủng này có nguồn gốc từ Ả Rập, được nhập khẩu vào Anh vào cuối thế kỷ 17 và đầu thế kỷ 18 bởi những quý ông muốn lai tạo ra những con ngựa đua tốt hơn.

Fusaichi là con ngựa Thoroughbred đắt nhất lịch sử, được bán với giá kỷ lục 70 triệu USD (khoảng 1.800 tỷ đồng).

Khi chúng được lai giống với những con ngựa bản địa nặng cân hơn của Anh, chúng đã tạo ra những con ngựa con nhanh hơn nhiều, nhưng vẫn có sức bền tuyệt vời - chúng chính là những con ngựa đua đầu tiên.

Thị trường ngựa Thoroughbred thường dao động rất lớn, phụ thuộc vào thành tích đua và tiềm năng phối giống.

Trong đó, Fusaichi là con ngựa Thoroughbred đắt nhất lịch sử, được bán với giá kỷ lục 70 triệu USD (khoảng 1.800 tỷ đồng) cho công ty Coolmore Ireland sau khi thắng Kentucky Derby.

Bên cạnh chiến thắng ở cuộc đua thường niên Kentucky Derby năm 2000, con ngựa sinh ngày 12/4/1997 đã đánh bại mọi đối thủ trong 75 cuộc đua khác, đồng thời giành khoản tiền thưởng lên đến hàng triệu USD. Với những thành tích này, Fusaichi Pegasus được mệnh danh là huyền thoại của làng đua ngựa.

Ngựa Friesian

Giống ngựa Friesian, có nguồn gốc từ vùng Friesland ở Hà Lan, là một giống ngựa được săn đón và có giá thành cao.

Ngựa Friesian từng được đánh giá cao về sức mạnh và sự nhanh nhẹn trong chiến đấu. Qua thời gian, giống ngựa này đã trở nên to lớn và khỏe mạnh hơn thông qua nhiều thế hệ lai tạo chọn lọc.

Giá có thể lên tới 30.000 bảng Anh (khoảng 1,2 tỷ đồng) đối với một con ngựa đực giống hoặc ngựa Friesian được huấn luyện tốt.

Bộ lông đen bóng mượt và dáng đi uyển chuyển đặc trưng, ​​trông như đang lướt đi hay nhảy múa, của giống ngựa Friesian toát lên vẻ thanh lịch khó cưỡng. Bờm và đuôi dài mượt mà như trong quảng cáo dầu gội đầu, cùng với đôi chân phủ đầy lông không cắt tỉa, hoàn thiện vẻ ngoài quyến rũ của chúng.

Nhưng sức hấp dẫn của chúng còn đến từ tính khí hiền lành. Chúng là những con ngựa kéo xe tuyệt vời và ngày càng nổi tiếng trong các cuộc thi cưỡi ngựa nghệ thuật.

Tại Việt Nam, một con ngựa Friesian nhập khẩu có thể có giá từ 2 - 2,5 tỷ đồng hoặc hơn.

Việc nhân giống ngựa Friesian đòi hỏi thực hiện theo những tiêu chuẩn rất cao. Vì vậy, giá của chúng có thể lên tới 30.000 bảng Anh (khoảng 1,2 tỷ đồng) đối với một con ngựa đực giống hoặc ngựa Friesian được huấn luyện tốt.

Tại Việt Nam, một con ngựa Friesian nhập khẩu có thể có giá từ 2 - 2,5 tỷ đồng hoặc hơn. Do yêu cầu chăm sóc đặc biệt (phòng điều hòa, ăn cỏ nhập, chăm sóc y tế...), chi phí nuôi ngựa Friesian ở Việt Nam khá cao, có thể trên 3 triệu đồng/tháng.

Ngựa Warmblood Hà Lan

Ngựa Warmblood Hà Lan (KWPN) là giống ngựa thể thao cao cấp, nổi tiếng thế giới về sự đa năng, trí thông minh và tính cách điềm tĩnh, thường thống trị các môn nhảy rào (show jumping) và cưỡi ngựa nghệ thuật (dressage).

Được phát triển từ thập niên 1960 bởi Hiệp hội Studbook Ngựa Warmblood Hoàng gia Hà Lan, giống ngựa này là sự kết hợp tinh tế giữa thể chất khỏe mạnh, vóc dáng thanh lịch và sức bền tuyệt vời, phù hợp cho các cuộc thi đỉnh cao.

Chú ngựa Moorlands Totilas đã được bán cho một huấn luyện viên người Đức với giá lên tới 13 triệu USD (tương đương 345 tỷ đồng).

Ngày nay, giống ngựa này là một trong những giống ngựa thành công nhất trong các cuộc thi cưỡi ngựa. Vì thế, giá của chúng rất cao. Bạn có thể phải trả từ 6.000-15.000 USD (156-389 triệu đồng) cho một con ngựa giống Warmblood. Nếu là con ngựa được huấn luyện theo tiêu chuẩn thi đấu, đã có thành tích xuất sắc, giá có thể lên tới hàng triệu USD.

Đơn cử như một chú ngựa giống Warmblood Hà Lan tên là Moorlands Totilas đã được bán cho một huấn luyện viên người Đức với giá lên tới 13 triệu USD (tương đương 345 tỷ đồng). Con ngựa này có thành tích đáng nể trong các cuộc thi và từng đạt Huy chương vàng tại Thế vận hội Cưỡi ngựa Thế giới năm 2010.