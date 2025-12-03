Một đồng tiền châu Á cắm đầu lao dốc, chạm mức thấp kỉ lục

Rupee giảm giá mạnh, lập đáy mới

Trong phiên giao dịch đầu tháng 12, rupee có lúc rơi xuống 89,713 rupee đổi 1 USD – mức thấp nhất trong lịch sử. Từ đầu năm đến nay, đồng tiền này đã mất khoảng 4% giá trị.

Các chuyên gia cho rằng sự mạnh lên liên tục của đồng USD cùng việc trì hoãn triển khai giai đoạn đầu của Hiệp định Thương mại song phương Ấn – Mỹ là nguyên nhân chính gây áp lực. Dưới thời Tổng thống Donald Trump, đàm phán diễn ra chậm chạp, khiến tâm lý thị trường trở nên thận trọng.

Trong báo cáo công bố ngày 1/12, Ngân hàng Bank of Baroda cho biết riêng tháng 11, rupee giảm 0,8% – mức giảm còn nghiêm trọng hơn nếu xét việc USD cũng yếu đi trong một phần giai đoạn này.

Những yếu tố nào đang kéo rupee đi xuống?

Theo chuyên gia kinh tế Aditi Gupta, nhu cầu ngoại tệ từ các nhà nhập khẩu tăng cao, dòng vốn nước ngoài vào Ấn Độ thấp hơn kỳ vọng và sự mơ hồ về thỏa thuận thương mại với Mỹ đều góp phần khiến rupee yếu đi. Thâm hụt thương mại tăng cũng khiến áp lực tỷ giá lớn hơn.

Ngay cả số liệu GDP khả quan của Ấn Độ cũng không đủ xoa dịu tâm lý thị trường. Gupta nhận định xu hướng giảm của rupee có thể tiếp tục trong ngắn hạn và phụ thuộc mạnh vào tiến triển đàm phán thương mại song phương.

Bà dự báo rupee sẽ dao động trong vùng 89–90 trong tháng này. Tháng 11 cũng ghi nhận hai giai đoạn rõ rệt: đầu tháng ổn định, sau đó là cú rơi 0,8% trong một ngày, đẩy rupee thủng mốc 89 – một ngưỡng quan trọng về tâm lý.

Liệu rupee có thể tiếp tục rơi sâu hơn?

Chuyên gia Jateen Trivedi từ LKP Securities cảnh báo nếu bất ổn thương mại tiếp tục kéo dài, rupee có thể chạm mốc 90 đổi 1 USD. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý tồn tại mức hỗ trợ quanh 89,20.

Một số tổ chức lại nhìn nhận tích cực hơn. Báo cáo từ Union Bank of India cho rằng rupee đã giảm khoảng 4% từ đầu năm, do đó biên độ giảm thêm trong ngắn hạn có thể không còn nhiều.

Dù vậy, thị trường vẫn đang chịu sức ép lớn và dõi theo từng tiến triển từ phía Ấn Độ và Mỹ. Thỏa thuận thương mại được coi là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến hướng đi tiếp theo của rupee.