Đồng rupee rơi xuống đáy lịch sử: Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ lập tức can thiệp

Trong phiên giao dịch ngày thứ Hai tại Mumbai, rupee giảm 0,3%, xuống còn 90,74/USD, vượt qua mức đáy cũ 90,55 thiết lập hôm 12/12. Nguyên nhân chính đến từ tình trạng đình trệ kéo dài trong đàm phán thương mại Mỹ – Ấn và dòng vốn ngoại liên tục rút khỏi thị trường chứng khoán cũng như trái phiếu trong nước.

Áp lực này khiến rupee trở thành đồng tiền có diễn biến tệ nhất châu Á từ đầu năm đến nay. Tính chung cả năm, rupee đã mất gần 6% giá trị so với USD.

Dòng vốn ngoại và chính sách thuế của Mỹ tác động ra sao?

Các mức thuế cao của Mỹ, có nơi lên tới 50% đối với hàng hóa Ấn Độ, đã làm suy yếu xuất khẩu sang thị trường lớn nhất của nước này, đồng thời khiến cổ phiếu Ấn Độ kém hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư quốc tế. Từ đầu năm 2025 đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 18 tỷ USD cổ phiếu Ấn Độ, đưa nước này vào nhóm thị trường chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về dòng vốn danh mục.

Không chỉ chứng khoán, thị trường trái phiếu cũng chịu áp lực khi khối ngoại bán ròng hơn 500 triệu USD trái phiếu chỉ riêng trong tháng 12, tiếp tục gây sức ép lên tỷ giá.

Can thiệp của RBI đã giúp thị trường bình ổn hơn

Theo các nhà giao dịch, rupee đã tránh được mức giảm sâu hơn nhờ khả năng can thiệp của RBI nhằm kiểm soát biến động quá mức. Quan điểm của RBI hiện khá rõ ràng: để thị trường xác lập tỷ giá, nhưng sẵn sàng hành động khi biến động trở nên cực đoan.

Ông Anil Bhansali, Giám đốc bộ phận ngân quỹ của Finrex Treasury Advisors, cho rằng mốc hỗ trợ tiếp theo của rupee là 90,80/USD. Nếu phá vỡ ngưỡng này, tỷ giá có thể tiến nhanh về vùng 91–92/USD.

Triển vọng đàm phán thương mại ảnh hưởng đến tâm lý ra sao?

Những phát biểu gần đây của Cố vấn kinh tế trưởng Ấn Độ rằng thỏa thuận thương mại với Mỹ nhiều khả năng chỉ đạt được sớm nhất vào tháng 3 đã làm tâm lý thị trường thêm trầm lắng. Bên cạnh đó, thông tin cho thấy Ấn Độ và Liên minh châu Âu cũng khó hoàn tất hiệp định thương mại trong năm nay càng làm gia tăng lo ngại.

Hệ quả là rupee không tận dụng được xu hướng suy yếu chung của đồng USD trên thị trường quốc tế, dù chỉ số USD Index đã giảm khoảng 1,1% trong tháng này.

Dữ liệu thương mại tháng 11 của Ấn Độ, dự kiến công bố trong ngày, được các nhà kinh tế dự báo cho thấy thâm hụt hàng hóa khoảng 32 tỷ USD, giảm so với mức kỷ lục 41 tỷ USD của tháng 10. Đây có thể là một điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh vĩ mô ngắn hạn.

Trong khi đó, dự trữ ngoại hối của Ấn Độ đạt 687,3 tỷ USD tính đến ngày 5/12, giảm so với đỉnh 703 tỷ USD hồi đầu tháng 9. Các chuyên gia ANZ nhận định rằng ngay cả khi đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ và rupee phục hồi ngắn hạn, đồng tiền này vẫn có thể suy yếu trở lại nếu RBI tranh thủ mua USD để tái tích lũy dự trữ.