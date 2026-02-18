Nuôi cá lạ gì bơi dày đặc theo bầy dưới bể, một người Hậu Giang (nay là Cần Thơ) tốn ít cám mà bán lại dễ hơn bán heo?

Năm 2017, anh Nguyễn Trí Thức, ấp Đông Mỹ, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (trước thời điểm sáp nhập tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng trước đây) tập tành nuôi thủy sản trong bể bạt đặt trên vườn.

Loài cá đầu tiên được anh chọn nuôi là con cá chạch lấu, tuy nhiên cá ngon này chậm lớn, đầu ra không ổn định nên anh liên tiếp thua lỗ.

Vào năm 2019, anh Thức được người quen giới thiệu mô hình nuôi cá tai tượng da beo ở tỉnh Sóc Trăng.

Nhận thấy loài cá kiểng lạ này có màu sắc sặc sỡ, được nhiều người chơi cá kiểng ưa chuộng nên anh quyết định chi 15 triệu đồng mua hơn 5.000 con cá tai tượng giống về nuôi trong 2 bể bạt sau nhà.

Do chưa nắm vững kỹ thuật nuôi cá tai tượng da beo nên đàn cá này của anh Thức hao hụt hơn 80%.

Không nản chí, anh Thức tiếp tục học hỏi, thử nghiệm, điều chỉnh nguồn nước và quy trình chăm sóc rồi sau đó mạnh dạn đầu tư thêm 10.000 con cá tai tượng giống để nuôi. Trong lần này đàn loài cá lạ làm cảnh này phát triển tốt và sau đó đã cho sinh sản thành công.

Anh Nguyễn Trí Thức bên bể cá tai tượng da beo trắng, tại ấp Đông Mỹ, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (trước thời điểm sáp nhập tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng trước đây).

Anh Thức tâm sự, nuôi con cá tai tượng da beo trong bể bạt khó nhất là quản lý nguồn nước. Để cho cá phát triển tốt người nuôi cần trang bị hệ thống xử lý nước và sủi oxy.

“Khó khăn nhất là nguồn nước. Nếu mình sản xuất cá bột, cá hương thì mình sử dụng nguồn nước dưới sông bơm trực tiếp lên bồn chứa, xong đưa xuống bồn cá qua các dụng cụ xử lý” - anh Thức nói.

Hiện tại, trang trại nuôi cá tai tượng da beo của anh Thức đã mở rộng hơn 1.000m2, với hơn 70 bể nuôi luôn duy trì khoảng 200 cặp cá bố mẹ và hơn 50.000 con cá tai tượng giống, gồm 2 loại cá tai tượng da beo trắng và cá tai tượng da beo đen.

Nhờ chất lượng cá tai tượng làm cá cảnh đẹp, khỏe mạnh, nên trang trại cá của anh thu hút nhiều khách hàng ở các tỉnh, thành trong nước tìm mua.

Cá tai tượng da beo đen đã lên màu sắc sặc sỡ tại một bể nuôi của anh Nguyễn Trí Thức, ấp Đông Mỹ, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (trước thời điểm sáp nhập tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng trước đây).

Mỗi năm, anh Thức xuất bán cho các thương lái từ 200.000-300.000 con cá tai tượng da beo giống, với giá từ 3.000-100.000 đồng/con, tùy kích cỡ và màu sắc.

Nhờ đó, anh Nguyễn Trí Thức, ấp Đông Mỹ, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (trước thời điểm sáp nhập tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng trước đây) có thu nhập hơn 600 triệu đồng/năm.

“Lúc đầu nuôi thì thị trường đầu ra cho cá tai tượng da beo làm kiểng mình cũng chưa biết, chưa có, rồi sau đó 1 thời gian mình mới lên mạng gõ tìm hiểu mấy cái trang cá cảnh của các tỉnh, thành.

Mình cũng đăng lên các trang cá cảnh đó thì người ta coi người ta tìm tới. Hiện tại 3 đơn vị thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng và tỉnh Lâm Đồng bắt cá cảnh của mình là mạnh nhất, một lần bắt từ 7.000 - 10.000 con cá tai tượng da beo” - anh Thức bộc bạch.

Là Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (trước thời điểm sáp nhập tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng trước đây) nên khi đã “ăn nên, làm ra” từ mô hình nuôi cá tai tượng da beo, anh Thức thường xuyên tổ chức cho đoàn viên, thanh niên địa phương đến tham quan, học hỏi mô hình, tận tình chia sẻ kinh nghiệm và cung cấp cá giống chất lượng để các đoàn viên, thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp.

Bởi với mô hình này nếu nắm vững kỹ thuật, các đoàn viên, thanh niên ở nông thôn có thể tận dụng diện tích quanh nhà để làm bể nuôi cá, tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Bên cạnh đó, anh Thức còn tạo việc làm ổn định cho 5 lao động ở địa phương, với mức thu nhập khoảng 7 triệu đồng/tháng/người. Những lúc vào vụ cá sinh sản rộ hoặc thời điểm thu hoạch cá, anh Thức phải thuê thêm từ 10-20 lao động phụ việc.

Hiện tại, trang trại nuôi cá tai tượng da beo bán làm cá cảnh đắt tiền của anh Thức, ấp Đông Mỹ, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (trước thời điểm sáp nhập tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng trước đây) đã mở rộng hơn 1.000m2, với hơn 70 bể nuôi.

Anh Nguyễn Hữu Nghị- Bí thư Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (trước thời điểm sáp nhập tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng trước đây) cho biết: “Mô hình cá tai tượng da beo của anh Nguyễn Trí thức trong thời gian qua mang lại thu nhập khá cao. Sự thành công của anh mang lại động lực lớn cho thanh niên ở địa phương, nhiều thanh niên ở địa phương ấp ủ để khởi nghiệp.

Là một đoàn viên năng nổ, nhiệt tình trong công tác Đoàn, anh Nguyễn Trí Thức đã giúp đỡ kỹ thuật, con giống cho các thanh niên ở địa phương thực hiện mô hình của đồng chí để tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định trong thời gian tới”.

Hiện anh Thức đang ấp ủ ý tưởng lai tạo để có những con cá tai tượng da beo đột biến gen với hình dáng, màu sắc đẹp mắt hơn nhằm nâng cao giá trị kinh tế của loài cá này.

Với những đóng góp tích cực, anh Nguyễn Trí Thức đã nhận được nhiều Bằng khen cấp tỉnh và Trung ương Đoàn.

Mới đây nhất vào cuối tháng 11 vừa qua, anh Thức là một trong 36 thanh niên của cả nước được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng giải thưởng Lương Định Của lần thứ XIX.

Đây là phần thưởng cao quý nhằm biểu dương, tôn vinh, khen thưởng cho thanh niên có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ nông nghiệp, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.

Theo: VOV-ĐBSCL