Rupee lao dốc không ngừng: Ai đang đẩy đồng tiền Ấn Độ vào vùng nguy hiểm?

Đồng rupee giảm thêm 0,3%, xuống 90,2350 INR/USD vào sáng 10:50 (giờ Ấn Độ). Đây là diễn biến nối tiếp chuỗi suy yếu của rupee sau khi chạm mức thấp kỷ lục 90,42 trong tuần trước.

Nguyên nhân chính đến từ nhiều “gió ngược”: thâm hụt thương mại nới rộng, dòng vốn đầu tư suy yếu và các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ rơi vào bế tắc. Tất cả khiến tâm lý thị trường chuyển sang thận trọng hơn đối với tài sản Ấn Độ.

Các nhà giao dịch cho biết áp lực còn đến từ khả năng rút vốn khỏi thị trường chứng khoán nội địa, cùng nhu cầu USD tăng mạnh trên thị trường NDF (hợp đồng kỳ hạn không giao nhận), khiến rupee chịu sức nặng ngay trong phiên.

Liệu có yếu tố nào giúp rupee hạn chế đà giảm?

Dù tỷ giá giảm mạnh, sự tăng lên của phí kỳ hạn USD/INR đang khiến các doanh nghiệp xuất khẩu hoạt động tích cực hơn. Một số ngân hàng tại Mumbai nhận định động thái này có thể giúp hạn chế phần nào mức giảm của rupee trong ngắn hạn.

Sau các phiên rơi mạnh, chênh lệch lãi suất kỳ hạn đang mang lại lợi thế cho các nhà xuất khẩu, khuyến khích họ bán ngoại tệ và từ đó tạo thêm nguồn cung USD, giúp giảm áp lực lên rupee.

Tuy nhiên, sự hỗ trợ này chỉ mang tính tạm thời, vì bối cảnh kinh tế – thương mại chung vẫn nghiêng về phía bất lợi cho đồng tiền Ấn Độ.

Đồng rupee sẽ đi về đâu trong ngắn hạn?

Theo Amit Pabari, Giám đốc điều hành CR Forex, vùng 89,20 – 89,50 INR/USD sẽ là khu vực hỗ trợ quan trọng của rupee, trong khi mức 90,30 vẫn là ngưỡng kháng cự đáng chú ý trong bối cảnh biến động hiện tại.

Xu hướng chung cho thấy rupee vẫn nằm trong vùng rủi ro, khi những yếu tố gây áp lực – từ dòng vốn, thương mại đến tâm lý thị trường chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.

Trong thời gian tới, mọi con mắt sẽ dồn vào quyết định của Fed và phản ứng của thị trường toàn cầu trước những tín hiệu chính sách mới.