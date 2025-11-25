Một đồng tiền châu Á bất ngờ tăng mạnh nhất trong một tháng

Đồng rupee tăng 0,3% lên mức 89,23 đổi 1 USD vào đầu tuần, ghi nhận mức tăng ở mức cao nhất trong vòng một tháng. Trước đó, rupee đã giảm hơn 4% kể từ đầu năm và chạm đáy lịch sử 89,49 vào cuối tuần trước.

Theo giao dịch, chính sự bong bóng của Ngân hàng Trung Quốc Ấn Độ (RBI) trước khi thị trường mở cửa – và lặp lại nhiều lần trong ngày – đã giúp đồng tiền thoát khỏi áp lực bán mạnh, giữ nó không trượt sâu hơn xuống dưới đáy cũ.

Một số chuyên gia cho rằng RBI đơn giản lựa chọn chiến lược “tiết kiệm đạn”, tức không thể đào mạnh ở vùng giá thấp như 88,80, mà chỉ ra tay khi tỷ giá USD/INR tăng cao hơn – nhắm đến mức tối ưu nguồn lực.

Vì sao thị trường bi quan dù rupee được hỗ trợ?

Dù RBI đã giúp rupee có cú hồi phục kỹ thuật, giao diện phân tích chung vẫn giữ mức độ cẩn trọng, cho rằng đồng tiền nhiều khả năng tiếp tục nghiêng về hướng giảm.

Lý do chính là đàm phán thương mại Mỹ – Ấn Độ chưa có tiến triển , gây ra sự đột phá trong dòng thương mại và dòng vốn đầu tư vào Ấn Độ. Khi dòng viết chậm lại, áp lực mất giá đối với rupee càng rõ ràng.

Công ty tư vấn IFA Global xác định rupee sẽ dao động trong vùng 88 – 89,50 trong sáu tuần tới, phản ánh ánh quan điểm rằng xu hướng giảm vẫn sử dụng ưu thế.

Bối cảnh hiện tại đang hoạt động thế nào với rupee?

Chỉ số USD Index đang giảm nhẹ khoảng 100,1, trong khi các đồng tiền châu Á biến động trái chiều cho thấy thị trường ngoại trừ khu vực khá phân mảnh.

Các đồng tiền quốc tế không phản ứng mạnh trước kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi vào tháng tới hay trước động thái cung hòa đàm Nga – Ukraine. Điều này làm cho rupee không được hỗ trợ được hỗ trợ rõ ràng từ bên ngoài môi trường.

Giới phân tích tại ING cảnh báo rằng sự kết hợp giữa tín hiệu hòa bình tại Ukraine và báo cáo Beige Book – tài liệu tổng hợp tình hình kinh tế – lao động của Fed có thể tiếp tục gây áp lực giảm đồng USD, từ đó tạo ra biến động khó giải quyết cho tiền mới nổi như rupee.