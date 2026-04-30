Lộ cảnh “bán chỗ” xếp hàng mua nhà ở xã hội, Sunrise Home điều chỉnh cách làm việc

Điều chỉnh gấp sau cảnh xếp hàng xuyên đêm

Sau ngày đầu tiên tiếp nhận hồ sơ, dự án nhà ở xã hội Sunrise Home tại xã Ngọc Hồi đã chứng kiến lượng người đổ về đông bất thường. Không ít trường hợp có mặt từ nửa đêm, thậm chí thức trắng để chờ tới lượt lấy phiếu đăng ký.

Hàng trăm người dân đã mang theo ghế, đồ ăn, thậm chí trải bạt ngồi kín vỉa hè để chờ đến lượt đăng ký mua nhà.

Trước tình trạng này, Công ty CP Cơ khí và xây lắp số 7 - chủ đầu tư dự án đã đưa ra phương án mới trong việc tiếp nhận hồ sơ. Cụ thể, khoảng 7 giờ 30 sáng ngày 28/4, đại diện đơn vị sử dụng loa thông báo chỉ phát 250 số thứ tự cho người dân trong ngày, thay vì số lượng hạn chế như thông báo niêm yết trước đó. Đáng chú ý, con số này cao gấp khoảng 10 lần so với kế hoạch ban đầu.

"Cò” xếp hàng mua nhà ở xã hội rộ lên, chủ đầu tư Sunrise Home tăng số thứ tự, đổi cách làm.

Việc phát số thứ tự được thực hiện một lần cho toàn bộ người có mặt từ sớm. Sau khi phát hết 250 số, lực lượng tổ chức đề nghị người dân không tiếp tục tụ tập đông người trước khu vực văn phòng ban quản lý dự án nhằm tránh tình trạng quá tải.

Song song với đó, quy trình tiếp nhận cũng được điều chỉnh theo hướng chia nhỏ từng đợt. Cụ thể, mỗi lượt khoảng 20 người sẽ được mời vào làm thủ tục lấy phiếu hẹn nộp hồ sơ. Trường hợp người dân đến lượt nhưng vắng mặt sẽ không bị mất quyền, có thể quay lại vào cuối buổi sáng để tiếp tục được giải quyết.

Theo đại diện chủ đầu tư, việc thay đổi cách thức làm việc là giải pháp tình thế nhằm giảm áp lực tập trung đông người, đồng thời hạn chế tình trạng “xí chỗ” không xuất phát từ nhu cầu mua nhà thực tế.

Nỗi lo “cò” và hiện tượng mua bán suất

Trên mạng xã hội, nhiều bài đăng phản ánh tình trạng “xếp hàng thuê”, “bán chỗ” với giá chênh lệch. Một số tài khoản cho rằng chỉ cần bỏ tiền là có thể mua được vị trí thuận lợi trong danh sách lấy số thứ tự, từ đó tăng cơ hội tiếp cận suất mua nhà ở xã hội.

Thực tế, nhu cầu sở hữu nhà ở xã hội tại khu vực phía Nam Hà Nội đang ở mức cao, trong khi nguồn cung hạn chế.

Điều này tạo ra áp lực lớn mỗi khi có dự án mở bán hoặc tiếp nhận hồ sơ, vô hình trung tạo “đất sống” cho các hành vi trục lợi nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Tin đồn “hết suất” gây hoang mang

Không chỉ dừng lại ở việc mua bán vị trí xếp hàng, mạng xã hội những ngày qua còn lan truyền thông tin cho rằng dự án Sunrise Home đã “hết suất” chỉ sau vài ngày triển khai. Một bài đăng thu hút sự chú ý với nội dung: “Chỉ trong 3 ngày đã xong 750 số, ai chưa kịp thì coi như hết cơ hội”.

Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, khiến nhiều người đang có ý định nộp hồ sơ rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ mất cơ hội. Không ít người cho biết đã phải thay đổi kế hoạch cá nhân, thậm chí vội vã đi xếp hàng vì sợ “trễ chuyến”.

Ảnh chụp màn hình thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, đây là thông tin không chính xác. Đại diện chủ đầu tư khẳng định việc phát số thứ tự và tiếp nhận hồ sơ được triển khai theo kế hoạch kéo dài hơn một tháng, từ ngày 25/4 đến hết ngày 30/5 (không bao gồm các ngày lễ, chiều thứ Bảy và Chủ nhật).

Mỗi ngày, đơn vị phát 250 số thứ tự nhưng chỉ tiếp nhận khoảng 25 bộ hồ sơ hợp lệ. Điều này đồng nghĩa với việc cơ hội vẫn được phân bổ theo từng ngày, không phải “đóng lại” sau vài ngày như tin đồn lan truyền.