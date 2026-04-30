Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

SJC Mua 163,000 Bán 166,000

BTMH Mua 163,000 Bán 165,900

Tỷ giá

USD Mua 26,108 Bán 26,368

EUR Mua 30,027 Bán 31,634

Hà Nội: Cảnh báo thông tin sai lệch để thổi giá bất động sản

Sự kiện: Thị trường bất động sản

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội và Website xuất hiện nhiều nội dung như “quy hoạch”, “dự án lớn”, “khu đô thị sắp triển khai" trên địa bàn xã Hạ Bằng. Tuy nhiên, UBND xã khẳng định thông tin trên là không chính xác và phát đi cảnh báo để người dân cảnh giác.

UBND xã Hạ Bằng (Hà Nội) vừa phát đi thông báo về việc đầu tư bất động sản không đúng trên địa bàn xã.

Theo UBND xã Hạ Bằng, thời gian gần đây, trên mạng xã hội và một số website xuất hiện nhiều nội dung quảng cáo như “quy hoạch”, “phân lô bán nền”, “dự án lớn”, “khu đô thị sắp triển khai”…trên địa bàn xã.

UBND xã Hạ Bằng cho rằng, những thông tin này là không chính xác. Do một số đối tượng thổi phồng nhằm tạo tâm lý đầu cơ, đẩy giá đất tăng bất thường, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, gây thiệt hại tài sản cho người dân.

Một góc xã Hạ Bằng

Chính quyền địa phương khẳng định, đến nay chưa có văn bản chính thức nào về việc triển khai các dự án đô thị lớn trên địa bàn xã. Do đó, người dân cần thận trọng khi giao dịch đất đai, đặc biệt với các trường hợp “phân lô, tách thửa” chưa rõ pháp lý hoặc thông tin chưa được kiểm chứng.

UBND xã đề nghị người dân khi có nhu cầu thông tin về quy hoạch, đất đai cần chủ động liên hệ UBND xã để được cung cấp.

Các hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật hoặc lợi dụng thông tin quy hoạch để trục lợi sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

UBND xã cũng đề nghị công an xã và các bộ phận liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp tự ý phân lô, tách thửa trái phép. Trường hợp phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại đường Đê La Thành tháng 4/2026

Dù mới giải phóng xong mặt bằng, đang gấp rút thi công nhưng nhà mặt phố trên trục đường Đê La Thành đang đang có giá khá cao, phổ biến từ 180 đến hơn...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Hiếu

Nguồn: [Link nguồn]

-30/04/2026 11:01 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Thị trường bất động sản Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN