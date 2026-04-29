Giá vàng đồng loạt giảm rất mạnh

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 163 - 166 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác trên thị trường cũng đồng loạt điều chỉnh giảm giá vàng miếng về mốc 166 triệu đồng/lượng, cho thấy áp lực giảm giá lan rộng trên toàn thị trường.

Giá vàng trong nước giảm sâu theo thế giới.

Ở phân khúc vàng nhẫn, xu hướng giảm cũng diễn ra tương tự với mức điều chỉnh khá mạnh. Vàng nhẫn Phú Quý hiện được giao dịch ở mức 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI niêm yết trong khoảng 163 - 166 triệu đồng/lượng; trong khi vàng nhẫn tại Mi Hồng dao động quanh mức 163,5 - 165,5 triệu đồng/lượng. Mức giảm này phản ánh rõ sự suy yếu của nhu cầu ngắn hạn cũng như tác động trực tiếp từ thị trường quốc tế.

Trên thị trường thế giới, giá vàng niêm yết ở mức 4.590 USD/ounce, giảm mạnh 85 USD/ounce so với phiên trước. Diễn biến này là nguyên nhân chính kéo giá vàng trong nước đi xuống, trong bối cảnh nhà đầu tư toàn cầu có xu hướng chốt lời và dịch chuyển dòng tiền sang các kênh đầu tư khác.

Không chỉ vàng, thị trường bạc cũng chịu áp lực giảm sâu. Giá bạc thỏi tại Phú Quý hiện ở mức 76 triệu đồng/kg, giảm 2 triệu đồng/kg so với hôm qua, trong khi bạc Ancarat dao động quanh mốc 75 triệu đồng/kg. Điều này cho thấy xu hướng giảm không chỉ diễn ra riêng lẻ mà mang tính lan tỏa trên toàn bộ nhóm kim loại quý.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.113 đồng/USD, tăng nhẹ 2 đồng so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.138 - 26.368 đồng/USD (mua vào - bán ra), cũng tăng 2 đồng ở cả hai chiều. Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 26.600 - 26.650 đồng/USD.