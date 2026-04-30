Đây là loại quả ngon mùa hè ăn mát tận chân răng, đang bán được giá tốt ở Hà Tĩnh

Dưa bở Hà Tĩnh được mùa, được giá, nông dân phấn khởi

Những ngày này, khắp các cánh đồng ở xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) rộn ràng không khí thu hoạch dưa bở. Từ sáng sớm đến chiều muộn, bà con tất bật thu hái, phân loại, vận chuyển dưa ra điểm tập kết để kịp cung ứng cho thị trường.

Cổ Đạm từ lâu được biết đến là vùng đất có truyền thống trồng dưa bở. Nhờ điều kiện thổ nhưỡng phù hợp, đất cát pha cùng kinh nghiệm canh tác lâu năm, dưa bở nơi đây có hương thơm đặc trưng, vị ngọt thanh, được người tiêu dùng ưa chuộng. Những năm gần đây, sản phẩm này dần khẳng định được chỗ đứng trên thị trường, trở thành một trong những nông sản chủ lực của địa phương.

Ông Hoàng Văn Đường (thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm) phấn khởi thu hoạch dưa bở.

Theo thống kê, năm nay toàn xã Cổ Đạm có hơn 20ha diện tích trồng các loại dưa như dưa bở, dưa đỏ, dưa lê; trong đó dưa bở chiếm tỷ lệ lớn, tập trung chủ yếu tại các thôn Vân Thanh Bắc, Vân Thanh và Kỳ Tây. Nhờ thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh, cây dưa sinh trưởng tốt, tỷ lệ đậu quả cao nên năng suất ổn định.

Dưa bở (hay còn gọi là dưa nứt) được người dân xã Cổ Đạm trồng khoảng 90 ngày thì tiến hành thu hoạch. Chi phí trồng dưa cũng không nhiều.

Ghi nhận tại cánh đồng thôn Vân Thanh Bắc, từng luống dưa chín vàng trải dài, người dân thoăn thoắt thu hái, đóng sọt. Ông Hoàng Văn Đường, một hộ trồng dưa lâu năm cho biết, dưa bở đang vào đầu vụ nên giá bán dao động từ 20.000 – 25.000 đồng/kg. Trung bình mỗi sào cho sản lượng từ 1 – 1,2 tấn, sau khi trừ chi phí, người trồng có thể thu lãi trên 10 triệu đồng/sào.

Dưa bở được trồng tại xã Cổ Đạm không bón phân hóa học, chỉ sử dụng phân chuồng, phân vi sinh nên đảm bảo an toàn, chất lượng dưa thơm ngon.

“Thời điểm này thương lái vào tận ruộng thu mua nên bà con không lo đầu ra. Dưa vừa cắt xong là có người cân, chở đi ngay. Năm nay vừa được mùa lại được giá nên ai cũng phấn khởi”, ông Đường chia sẻ.

Không chỉ tiêu thụ qua thương lái truyền thống, dưa bở Cổ Đạm còn được đưa đi nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng… thông qua các đầu mối thu mua và kênh bán hàng online. Một số hộ dân đã chủ động quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, góp phần mở rộng thị trường, nâng cao giá trị nông sản.

Dưa bở được người dân bán với giá 20.000 - 25.000 đồng/kg (các năm trước 10.000 – 15.000 đồng/kg). Sau khi trừ chi phí, mỗi sào bà con thu về trên 10 triệu đồng.

Để nâng cao hiệu quả sản xuất, chính quyền địa phương cũng khuyến khích người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, từ khâu chọn giống, làm đất đến chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh theo hướng an toàn. Việc luân canh cây trồng, sử dụng phân bón hợp lý cũng được chú trọng nhằm bảo vệ đất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Ông Ngô Đức Tài-Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Cổ Đạm cho biết, vụ dưa năm nay thắng lợi không chỉ mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục hỗ trợ bà con trong việc xây dựng thương hiệu, kết nối tiêu thụ, hướng tới sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững.

Dưa bở Cổ Đạm hứa góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân địa phương.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, người trồng dưa cũng mong muốn được hỗ trợ nhiều hơn về đầu ra ổn định, tránh tình trạng “được mùa rớt giá” khi vào chính vụ. Việc xây dựng nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc và liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ lâu dài được xem là hướng đi cần thiết để dưa bở Cổ Đạm phát triển bền vững.