Giá xăng dầu hôm nay 30/4 mới nhất: Giá dầu thế giới lập đỉnh 4 năm

Giá dầu thế giới tăng mạnh, lập đỉnh nhiều năm

Trên thị trường quốc tế, giá dầu duy trì đà tăng ấn tượng trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu đối mặt nhiều rủi ro. Ghi nhận lúc 17h25 ngày 30/4, giá dầu WTI đạt 106,8 USD/thùng, giảm 0,06 USD (tương đương 0,06%) so với phiên liền trước. Trong khi đó, dầu Brent lên mức 116,1 USD/thùng, giảm 1,97 USD (tương đương 1,67%) so với phiên liền trước.

Đáng chú ý, trong chiều 30/4 dầu Brent có lúc lên mức 121 - 122 USD/thùng, mức giá này đã đưa dầu Brent lên vùng cao nhất kể từ giữa năm 2022. Trước đó, chỉ trong phiên giao dịch ngày 29/4, cả hai loại dầu chủ chốt đều ghi nhận mức tăng mạnh, với WTI tăng tới 7% và Brent tăng khoảng 6%.

Nguyên nhân chính khiến giá dầu tăng mạnh đến từ những bất ổn địa chính trị kéo dài tại Trung Đông. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi các cuộc đàm phán rơi vào bế tắc, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ khu vực này.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 29/4 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải bức ảnh, trong đó eo biển Hormuz được đổi tên thành eo biển Trump.

Trước đó, Tổng thống Trump đã gọi eo biển Hormuz là eo biển Trump trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh FII Priority ở Miami Beach, Florida hồi tháng 3. “Họ phải mở cửa nó, họ phải mở cửa eo biển Trump. Ý tôi là Hormuz”, ông Trump phát biểu.

Iran về cơ bản đã phong tỏa eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu, kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch không kích Iran hồi cuối tháng 2. Động thái này làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung năng lượng toàn cầu. Theo ước tính, hàng chục tỷ USD giá trị dầu thô đã bị gián đoạn, không thể đưa ra thị trường.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cũng góp phần đẩy giá dầu tăng cao. Cụ thể, tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần qua giảm hơn 6 triệu thùng, cao hơn rất nhiều so với dự báo chỉ khoảng 200.000 thùng. Không chỉ dầu thô, tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất như dầu diesel cũng giảm mạnh, phản ánh nhu cầu tiêu thụ đang gia tăng.

Các chuyên gia nhận định, khi mùa hè – cao điểm đi lại và tiêu thụ nhiên liệu tại Mỹ – đang đến gần, nhu cầu năng lượng có thể tiếp tục tăng mạnh. Trong khi đó, nguồn cung chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt, khiến giá dầu nhiều khả năng tiếp tục duy trì ở mức cao trong ngắn hạn.

Ngoài ra, thị trường cũng đang theo dõi động thái của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) liên quan đến Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Ngày 28/4, thị trường thế giới bất ngờ trước thông báo của UAE về việc sẽ rời OPEC từ ngày 1/5.

Bộ trưởng Năng lượng Suhail Al Mazrouei cho biết quyết định đưa ra sau quá trình rà soát toàn diện chính sách sản xuất, cũng như năng lực hiện tại và tương lai của đất nước, giúp UAE linh hoạt hơn trong ứng phó với biến động thị trường.

Dù tác động ngắn hạn chưa lớn, nhưng về dài hạn, sự thay đổi trong cấu trúc OPEC có thể ảnh hưởng đến khả năng điều tiết nguồn cung toàn cầu.

Giá xăng dầu trong nước tăng ở kỳ điều chỉnh ngày 29/4

Trước áp lực từ thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tăng trong kỳ điều hành ngày 29/4 của liên Bộ Công Thương – Tài chính.

Theo đó, từ 15h ngày 29/4, giá bán lẻ xăng dầu tăng từ gần 800 đồng đến hơn 1.400 đồng mỗi lít/kg tùy loại:

Xăng E5 RON92 tăng 792 đồng/lít, giá tối đa 22.626 đồng/lít

Xăng RON95-III tăng 871 đồng/lít, giá tối đa 23.751 đồng/lít

Dầu diesel 0.05S tăng 1.475 đồng/lít, giá tối đa 28.172 đồng/lít

Dầu mazut tăng 1.216 đồng/kg, giá tối đa 20.027 đồng/kg

Đây là mức phản ánh sát diễn biến đi lên của giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong thời gian gần đây.

Đáng chú ý, trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng. Điều này cho thấy dư địa sử dụng quỹ đang hạn chế, đồng thời giá trong nước đang được điều hành bám sát hơn với thị trường quốc tế.

Giá xăng dầu Việt Nam vẫn thấp hơn khu vực

Dù tăng mạnh, giá xăng dầu tại Việt Nam hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực. Cụ thể, giá xăng RON95 tại Việt Nam đang ở mức 23.751 đồng/lít, trong khi tại Lào lên tới hơn 45.000 đồng/lít, Campuchia khoảng 33.800 đồng/lít và Trung Quốc trên 34.000 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel trong nước cũng thấp hơn so với các nước láng giềng như Lào, Campuchia hay Thái Lan. Điều này phần nào giúp giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp vận tải và sản xuất trong nước, đồng thời hỗ trợ tiêu dùng.

Tuy nhiên, việc duy trì mức giá thấp hơn khu vực đặt ra thách thức lớn cho công tác điều hành, đặc biệt trong bối cảnh giá dầu thế giới biến động mạnh và khó lường như hiện nay.

Dự báo giá còn nhiều biến động

Giới phân tích cho rằng, thị trường dầu mỏ toàn cầu trong thời gian tới sẽ tiếp tục chịu tác động lớn từ các yếu tố địa chính trị, đặc biệt là tình hình tại Trung Đông và chính sách của Mỹ đối với Iran.

Bên cạnh đó, xu hướng giảm tồn kho và nhu cầu tiêu thụ tăng theo mùa có thể tiếp tục hỗ trợ giá dầu. Nếu nguồn cung không được cải thiện kịp thời, giá dầu hoàn toàn có thể duy trì ở mức cao hoặc thậm chí tăng thêm trong ngắn hạn.

Trong nước, giá xăng dầu được dự báo sẽ tiếp tục biến động theo sát diễn biến thế giới. Người tiêu dùng và doanh nghiệp cần chuẩn bị cho kịch bản chi phí nhiên liệu còn nhiều biến động trong thời gian tới.