Hoán cải ô tô xăng thành xe chạy bằng than

Chiếc xe nhanh chóng thu hút sự chú ý khi lưu thông trên đường với thùng chứa khoảng 60 lít đầy than được hàn cố định phía sau. Nhiều người dân địa phương đã đến xem, chụp ảnh và hỏi cách lắp đặt hệ thống tương tự. Ông Pino, 56 tuổi, cho biết toàn bộ hệ thống được chế tạo từ vật liệu tái chế, gồm lò đốt làm từ bình gas cũ và bộ lọc khí từ bình sữa thép nhồi quần áo cũ.

Sáng kiến xuất hiện trong bối cảnh nhiều người Cuba đối mặt tình trạng thiếu hụt năng lượng. Theo ông Pino, ông đã ấp ủ ý tưởng về chiếc ôtô chạy than củi suốt nhiều năm, cho biết nhiều người Cuba khác đã gọi cho mình để xin hướng dẫn. "Đầu tiên là một người làm đá, sau đó là một người bán kem, rồi đến chủ tạp hóa", ông nói và cho hay, gần như bất kỳ động cơ nào cũng có thể hoán cải để chạy bằng than củi, bằng cách dẫn khí nóng vào chế hòa khí thay xăng. Chiếc Polski của ông lăn bánh lần đầu ngày 4/3. Trong lần chạy thử đầu tiên, chiếc xe đi được quãng đường 85 km, đạt vận tốc tối đa 70 km/h, không hề thua kém những chiếc xe xăng thông thường.