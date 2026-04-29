Giá vàng hôm nay 29/4: Lao dốc không phanh

Giá vàng thế giới lao dốc khi mối lo ngại về lạm phát vẫn ở mức cao sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như không hài lòng với đề xuất mới nhất của Iran về việc chấm dứt xung đột, trong khi các nhà đầu tư đang chờ đợi cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này.

Rủi ro lạm phát do giá dầu gây ra cũng đang thúc đẩy sự suy yếu ngắn hạn của kim loại quý. Các chuyên gia nhận định rằng giá năng lượng tăng cao, đồng USD mạnh hơn, kỳ vọng lạm phát gia tăng và quan điểm duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn đối với lãi suất của Mỹ đã cùng nhau tạo ra một môi trường ngắn hạn đầy thách thức hơn cho các tài sản không sinh lời. Điều này đã đẩy giá vàng xuống mức thấp.

Giá vàng lao dốc không phanh. (Ảnh: Minh Đức).

Hướng đi của vàng trong thời gian tới sẽ được quyết định bởi thị trường năng lượng. Vàng dường như bị trì hoãn chứ không bị trật bánh, với các động lực dài hạn thúc đẩy đợt tăng giá vẫn còn nguyên vẹn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 29/4, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 164,5 triệu đồng/lượng (mua) - 167,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 164,5 triệu đồng/lượng (mua) - 167,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1,3 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.593 USD/ounce, giảm 93 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com cho biết, mặc dù vàng vẫn đang trong xu hướng giảm ngắn hạn trên biểu đồ hằng ngày, nhưng về cơ bản thị trường vẫn lạc quan. Các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới tiếp tục tích trữ vàng khi xung đột giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp diễn.

Kevin Grady, Chủ tịch của Phoenix Futures and Options, đang theo dõi khối lượng giao dịch nhiều hơn là diễn biến giá để tìm kiếm dấu hiệu về quỹ đạo tương lai của vàng.

“Tôi nghĩ chúng ta đang trong giai đoạn chờ đợi. Các nhà giao dịch không biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu. Chúng ta chỉ cần chờ xem mọi việc sẽ diễn biến thế nào”, ông nói và cho rằng vấn đề hiện tại mọi thứ đều bị chi phối bởi tin tức.