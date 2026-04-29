Chốt giá vàng hôm nay ngày 29/4 giảm cực mạnh trước nghỉ lễ 30/4-1/5

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 29/4, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 29/4 giảm giá vàng miếng xuống mức 166 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn trước kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 29/4, giá vàng trong nước ngày 29/4/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 29/4 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 29/4 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 29/4, tiếp tục giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 29/4, tiếp tục giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 29/4, giảm rất mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 162,5 –165,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 162,5 – 165,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 163 – 166 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 29/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 29/4 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 47 USD/ounce, xuống mức 4.523 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.580 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục giảm giá mạnh, tụt sâu xuống sát mốc 4.500 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, dưới áp lực từ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, giá vàng quay đầu giảm mạnh trong mấy phiên gần đây, kéo theo tâm lý thận trọng trên thị trường vàng thế giới.

Giới phân tích cho rằng, việc đồng USD duy trì sức mạnh cùng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ ở mức cao làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng – tài sản không sinh lãi.

Bên cạnh đó, tín hiệu kỹ thuật cũng đang xấu đi, khiến các nhà đầu cơ ngắn hạn gia tăng vị thế bán. Trong ngắn hạn, vùng hỗ trợ quan trọng của giá vàng được xác định quanh 4.500 - 4.550 USD/ounce, trong khi ngưỡng kháng cự nằm ở khu vực 4.700 USD/ounce.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.523 USD/ounce (tương đương khoảng 143,9 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 29/4 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 22,1 triệu đồng/lượng.

