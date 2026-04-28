Cảnh xuyên đêm xếp hàng 'giành suất mua' NƠXH giá 1 tỷ đồng tại Hà Nội

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, ngay từ chiều 27/4, khu vực trước điểm phát phiếu đã có hàng dài người đứng, ngồi chờ xuyên đêm. Một số người mang theo ghế xếp, đồ ăn nhẹ, thay phiên nhau giữ chỗ để sáng sớm hôm sau được vào lấy phiếu hẹn nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội (NƠXH) thuộc khu đất ký hiệu 1 thuộc xã Ngọc Hồi (tên thương mại Sunrise Home). Ảnh: Đình Đình.

Anh Hoàng (đang thuê trọ tại Mỹ Đình) cho biết, nhà anh cách điểm tiếp nhận hồ sơ của dự án khoảng 15 km. "Ngày đầu tiếp nhận đã có hàng trăm người xếp hàng nộp hồ sơ. Hôm đó, gia đình tôi không thu xếp được công việc nên chưa đi nộp được. Hôm nay là ngày thứ hai chủ đầu tư tiếp nhận hồ sơ, nên tôi quyết định có mặt từ trưa hôm trước. Chúng tôi xếp hàng xuyên đêm, không nghỉ lễ, chỉ mong có cơ hội lấy được phiếu hẹn nộp hồ sơ để nhen nhóm hy vọng mua nhà”, anh Hoàng chia sẻ.

Tương tự, anh V.V.H (Hà Nội) cho biết, anh đến từ sáng sớm ngày 27/4. Nhờ có mặt từ rất sớm, sáng hôm sau anh nằm trong nhóm đầu tiên nhận được phiếu hẹn. “Vất vả nhưng vẫn thấy đáng chờ đợi vì có cơ hội tiếp cận nhà giá phù hợp”, anh H. nói.

Được biết, đây là ngày thứ hai chủ đầu tư phát phiếu hẹn. Ngày đầu đã có hơn 100 phiếu được phát, trong khi ngày 28/4, doanh nghiệp dự kiến phát thêm 250 phiếu. Chủ đầu tư phát số từ sớm, khi đến lượt, người dân sẽ được gọi vào ghi phiếu hẹn, nhằm giảm tình trạng phải đứng ngoài trời nắng. Theo thông báo, thời gian tiếp nhận hồ sơ kéo dài từ 25/4 đến hết 30/5.

Cảnh xếp hàng xuyên đêm không còn xa lạ mỗi khi Hà Nội có dự án nhà ở xã hội mở bán. Trước đó, người dân từng chen chân tại các dự án NƠXH CT3 Kim Chung (Đông Anh) hay NƠXH Uy Nỗ (Đông Anh). Thực tế này phản ánh nhu cầu nhà ở giá phù hợp tại Thủ đô vẫn rất lớn, trong khi nguồn cung hạn chế.

﻿Người dân xếp hàng, ngồi chờ tới lượt gọi vào ghi phiếu hẹn nộp hồ sơ mua NƠXH dự án Sunrise Home.

Dự án NƠXH Sunrise Home nằm trong ngõ, cách đường quốc lộ 1A khoảng 50m, bao quanh dự án là các con ngõ của tiểu khu. Dự án NƠXH Sunrise Home đang được thi công phần thân, dự án có 1 tầng hầm. Dự kiến hoàn thành công trình đưa vào sử dụng Quý IV/2026. Dù vị trí trong ngõ và diện tích không lớn, dự án vẫn thu hút đông đảo người dân bởi mức giá được xem là “dễ tiếp cận” so với mặt bằng chung.

Hiện tại, dự án NƠXH Sunrise Home đang được triển khai, thi công đến tầng 5.