Đấu giá… một miếng bánh

Nhà đấu giá Ken Goldin nhận kỷ lục cho đồ ăn nhẹ đắt nhất từng được bán. Ảnh: TGR.

Miếng Cheeto Flamin’ Hot màu đỏ tươi có hình dáng giống Pokémon “Charizard” đã được nhà đấu giá Ken Goldin thuộc công ty đấu giá Goldin Auctions bán vào tháng 3/2025 với giá 87.840 USD cho một người mua giấu tên. Với mức giá này, món ăn nhẹ dài khoảng 8cm trở thành một trong những loại thực phẩm đắt nhất từng được bán.

Miếng snack có hình đôi cánh và chiếc đuôi đặc trưng của “rồng lửa” Charizard. Nó được gắn trên một tấm thẻ Pokémon tùy chỉnh mang tên “Cheetozard” và đặt trong hộp trưng bày trong suốt để bảo quản. Chủ sở hữu Paul Bartlett đã tìm thấy miếng snack này trên ứng dụng mua sắm eBay và mua với giá 350 USD, trước khi nó được đưa ra đấu giá và đạt mức giá kỷ lục.

Trước đó, Goldin Auctions cũng gây chú ý khi phá kỷ lục đấu giá thẻ Pokémon đắt nhất sau khi bán một thẻ Pikachu với giá hơn 16 triệu USD.