Ca sĩ Đức Phúc kiếm tiền khủng thế nào trước khi giành quán quân Intervision 2025?

Tại vòng chung kết cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision Song Contest 2025 (Intervision 2025) diễn ra lúc 20h00 ngày 20/9 theo giờ Nga (00h00 ngày 21/9 giờ Việt Nam) tại Live Arena, Mátxcơva, Nga. Đại diện của Việt Nam là ca sĩ Đức Phúc đã vượt qua loạt ứng viên để giành vị trí giành quán quân với ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương".

Màn trình diễn đậm bản sắc Việt từ âm nhạc, trang phục đến hình ảnh giúp Đức Phúc đạt 422 điểm, vượt xa á quân Nomad Trio (Kyrgyzstan, 373 điểm) và hạng ba Dana Al Meer (Qatar, 369 điểm).

Chiến thắng mang về cúp pha lê và giải thưởng 30 triệu ruble (360.000 USD, hơn 9 tỷ đồng). "Thật là vinh dự lớn khi được đứng ở đây", Đức Phúc xúc động chia sẻ khi nhận giải.

Trong thư ngày 21/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã biểu dương nỗ lực, giọng ca nội lực và màn trình diễn cảm xúc của Đức Phúc tại Intervision, cuộc thi âm nhạc diễn ra ở Thủ đô Moskva, Nga.

Theo Thủ tướng, ca sĩ đã "thổi hồn vào ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam, kể lại câu chuyện về sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh quả cảm và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam".

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng chiến thắng sẽ là động lực giúp Đức Phúc tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê, đồng thời truyền cảm hứng, giúp giới trẻ phát huy tài năng, không ngừng sáng tạo, để đóng góp cho nền âm nhạc nước nhà, quảng bá văn hóa ra thế giới.

Intervision là cuộc thi âm nhạc do Tổ chức Phát thanh và Truyền hình Quốc tế (ITU) tổ chức, tồn tại từ năm 1946 đến năm 1993.

Vào ngày 3/2/2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về việc tái tổ chức cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision. Intervision 2025 quy tụ 23 đại diện từ các quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Cuba, Venezuela, Ai Cập, Nam Phi… và chủ nhà Nga.

Về phần mình, trước khi đoạt ngôi vị quán quân tại Intervision 2025, Đức Phúc đang là một trong những ca sĩ kiếm tiền khủng nhất trong làng nhạc Việt. Chỉ tính riêng trên nền tảng YouTube, nam ca sĩ sinh năm 1996 đang sở hữu kênh với hơn 2,13 triệu người theo dõi.

Theo công bố, kênh YouTube của Đức Phúc được khởi tạo tháng 9/2015, đến nay đã có 218 video được công bố với hơn 1,127 tỷ lượt xem.

Theo thống kê của Socialblade, mỗi tháng, kênh YouTube của Đức Phúc có thể kiếm được số tiền từ 2.800 USD đến 45.000 USD, tương đương 64 triệu đồng đến 1,023 tỷ đồng.

Mỗi năm kênh có thể mang về số tiền từ 29.000 USD đến 468.000 USD, tương đương 660 triệu đồng đến hơn 12,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là một con số tham khảo, chưa phản ánh thực tế thu nhập thực tế vì số tiền YouTube chi trả cho mỗi quốc gia khác nhau. Ở những quốc gia như Mỹ hoặc Úc, trung bình các YouTuber có thể nhận được số tiền lên tới 5 - 8 USD cho 1.000 lượt xem.

Dù vậy, đến nay, YouTube vẫn là "mỏ vàng" giúp các nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung làm giàu, có thu nhập khủng.

Trên Facebook, Đức Phúc cũng đang sở hữu fanpage với hơn 3,1 lượt triệu theo dõi. Nam ca sĩ cũng có thể kiếm được số tiền đáng kể từ những bài viết chia sẻ với sự xuất hiện của các nhãn hàng trong nội dung đăng tải.