Giá vàng tiếp tục giảm

Vào lúc 7h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 170,1 - 173,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm giá bán vàng miếng về mức 173,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý 169,9 - 172,9 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Vàng nhẫn Doji 170 - 173 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 171,1 - 173,1 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 169,6 - 172,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm.

Riêng vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu có giá thấp nhất thị trường ở mức 168,1 - 171,1 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới 4.657 USD/ounce, tăng 51 USD so với sáng qua.

Trên thị trường bạc, chiều qua, bạc thỏi Phú Quý 75 triệu đồng/kg, tăng 1 triệu đồng/kg so với sáng qua. Bạc Ancarat niêm yết 74 triệu đồng/kg. Hiện, giá bạc thế giới ở mức 72 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.106 đồng/USD, giảm 1 đồng so với sáng qua.

Với biên độ ±5%, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được phép dao động trong khoảng 23.850 - 26.361 đồng/USD. Tại Vietcombank, giá USD niêm yết 26.141 - 26.361 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 27.350 - 27.400 đồng/USD, giảm 130 đồng chiều mua và 120 đồng chiều bán so với sáng qua.