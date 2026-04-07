Giá vàng

SJC Mua 169,500 Bán 172,500

BTMH Mua 168,300 Bán 171,300

Tỷ giá

USD Mua 26,113 Bán 26,363

EUR Mua 29,704 Bán 31,269

Giá vàng tiếp tục giảm

Sáng nay (7/4), giá vàng trong nước đồng loạt giảm. Theo đó, vàng miếng SJC về sát mốc 173 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu có giá thấp nhất thị trường, giao dịch 168,1 - 171,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vào lúc 7h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 170,1 - 173,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm giá bán vàng miếng về mức 173,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý 169,9 - 172,9 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Vàng nhẫn Doji 170 - 173 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 171,1 - 173,1 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 169,6 - 172,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm.

Riêng vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu có giá thấp nhất thị trường ở mức 168,1 - 171,1 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới 4.657 USD/ounce, tăng 51 USD so với sáng qua.

Trên thị trường bạc, chiều qua, bạc thỏi Phú Quý 75 triệu đồng/kg, tăng 1 triệu đồng/kg so với sáng qua. Bạc Ancarat niêm yết 74 triệu đồng/kg. Hiện, giá bạc thế giới ở mức 72 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.106 đồng/USD, giảm 1 đồng so với sáng qua.

Với biên độ ±5%, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được phép dao động trong khoảng 23.850 - 26.361 đồng/USD. Tại Vietcombank, giá USD niêm yết 26.141 - 26.361 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 27.350 - 27.400 đồng/USD, giảm 130 đồng chiều mua và 120 đồng chiều bán so với sáng qua.

Giá vàng hôm nay, 7-4: Biến động khó lường

Giá vàng hôm nay, 7-4, bật tăng rồi lại giảm khi nhu cầu trú ẩn vốn an toàn chưa dừng lại trong bối cảnh chiến sự ở Trung Đông còn diễn biến phức tạp.

Bấm xem >>

Theo Ngọc Mai



-07/04/2026 08:22 AM (GMT+7)
