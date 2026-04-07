Giá vàng hôm nay mới nhất (7/4): Hàng trăm người kéo đến Bảo Tín Minh Châu, mua hay bán?

Giá vàng giảm tiếp

Tại thời điểm đầu giờ chiều ngày 7/4, giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt được điều chỉnh giảm tiếp.

Lúc 13h, vàng miếng SJC được các đơn vị kinh doanh niêm yết ở mức 169,5-172,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng nay.

Vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của công ty SJC niêm yết ở mức 169-172 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tương tự, Bảo Tín Mạnh Hải điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mở cửa phiên buổi sáng khi niêm yết giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo, Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen, vàng Tiểu Kim Cát ở mức 167,8-170,8 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng và thấp hơn vàng miếng SJC 1,7 triệu đồng/lượng,

Nhẫn tròn trơn Phú Quý niêm yết ở mức 169-172 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên buổi sáng.

Doji niêm yết giá vàng nhẫn Hưng – Thịnh – Vượng của đơn vị này ở mức 169,3-172,4 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên buổi sáng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.645,3 USD/ounce, giảm 2,2 USD/ounce so với chốt phiên Mỹ đêm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 147,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 25 triệu đồng/lượng.

Hàng trăm người xếp hàng tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu: Mua hay bán?

Sau khi Công an TP Hà Nội công bố thông tin liên quan đến việc khởi tố vụ án tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu vào chiều qua, ghi nhận của phóng viên sáng 7/4 cho thấy, hàng trăm người vẫn kéo đến các cửa hàng kinh doanh vàng của doanh nghiệp này để mua bán vàng.

Tại một cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), rất đông người đứng xếp hàng đông nghịt, kéo dài từ trong quầy thu ngân ra đến hết vỉa hè. Nhân viên cửa hàng cho biết, ai muốn mua vàng thì xếp hàng tại đây, ai muốn bán vàng thì di chuyển xuống cơ sở phía dưới.

“Hiện tại mỗi người được mua cầm về ngay tối đa 3 chỉ vàng nhẫn, nhận đặt 10 lượng vàng. Khách mua số lượng trên 3 chỉ sẽ trả tiền trước, 10 ngày sau đến lấy vàng”, nhân viên cửa hàng nói.

Vừa bước ra từ quầy mua bán vàng, chị Thủy (Hà Nội) cho biết, hôm nay mình đến lấy vàng cho đơn đặt hàng ngày 22/3.

“Tôi mua 3 lượng vàng cách đây nửa tháng với giá 172,1 triệu đồng một lượng. Cửa hàng hẹn ngày 7/4, tức là 15 ngày sau đến lấy vàng. Đến ngày hẹn thì tôi ra lấy thôi. Mấy hôm trước nghe tin lùm xùm đến thương hiệu này cũng lo nhưng thấy họ vẫn mở cửa mua bán bình thường, trả vàng đúng hẹn nên cũng thoải mái hơn rồi”, chị Thủy nói.

Theo quan sát của phóng viên, người bán ít thì vài chỉ, người bán nhiều lên đến hàng chục lượng vàng.

Tuy nhiên do lượng khách đông nên nhiều người phải chờ đợi cả tiếng mới đến lượt mua bán.

Ngược lại, ngồi chờ đến lượt vào bán vàng, anh Luân (Hà Nội) cho biết, số vàng này anh mua với giá từ 160-182 triệu đồng/lượng nhưng giờ phải bán gấp để mua đất làm nhà.

“Tôi có khoảng chục lượng, mua rải đều giá từ 160-182 triệu đồng/lượng, tất cả đều mua ở đây. Giờ cần tiền mua đất thì mang đi bán, nói chung là không lỗ cũng không lãi”, anh Luân nói.

Theo quan sát của phóng viên, mọi hoạt động mua bán tại các cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày. Lượng khách đến mua bán vẫn rất đông.