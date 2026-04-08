Lần đầu tiên, Ngân hàng Nhà nước triển khai cơ chế cho vay lãi suất 0%, không yêu cầu tài sản bảo đảm

Theo nội dung điều chỉnh, không chỉ Ngân hàng Nhà nước mà các tổ chức tín dụng và đặc biệt là tổ chức bảo hiểm tiền gửi cũng được tham gia sâu hơn vào cơ chế này. Lần đầu tiên, tổ chức bảo hiểm tiền gửi được trao vai trò "hai chiều": vừa có thể vay vốn đặc biệt từ Ngân hàng Nhà nước, vừa có thể cho vay trở lại đối với các tổ chức tín dụng khi cần hỗ trợ thanh khoản.

Điểm đáng chú ý là các khoản vay đặc biệt dành cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi được áp dụng lãi suất 0%/năm và không cần tài sản bảo đảm. Đây là cơ chế ưu đãi mạnh, nhằm đảm bảo tổ chức này có đủ nguồn lực chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền trong trường hợp quỹ dự phòng không đáp ứng đủ nhu cầu thực tế. Tuy nhiên, khoản vay chỉ được sử dụng đúng mục đích chi trả bảo hiểm tiền gửi và không vượt quá phần thiếu hụt của quỹ dự phòng, qua đó vẫn đảm bảo kiểm soát rủi ro và kỷ luật tài chính.

Ở chiều ngược lại, từ nguồn quỹ dự phòng của mình, tổ chức bảo hiểm tiền gửi cũng có thể cho các tổ chức tín dụng vay đặc biệt khi phát sinh khó khăn về thanh khoản. Cơ chế này giúp tăng thêm "lớp đệm" hỗ trợ trong nội bộ hệ thống ngân hàng, hạn chế nguy cơ lan truyền rủi ro nếu một tổ chức gặp sự cố.

Không chỉ dừng ở ưu đãi về lãi suất, quy định mới còn giảm áp lực tài chính khi không tính lãi đối với phần chậm trả. Dù vậy, quy trình xét duyệt vẫn được thực hiện chặt chẽ. Hồ sơ vay phải nêu rõ mục đích sử dụng, nhu cầu vốn, thời hạn vay và cam kết tuân thủ quy định. Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét và quyết định trong thời hạn tối đa 20 ngày làm việc.

Về nghĩa vụ, bên vay vẫn phải hoàn trả đầy đủ khi đến hạn. Trường hợp sử dụng vốn sai mục đích hoặc vi phạm quy định, cơ quan quản lý có thể áp dụng các biện pháp xử lý, kể cả việc trích tài khoản để thu hồi nợ.

Điều quan trọng người dân cần lưu ý là cơ chế cho vay đặc biệt này không phải là chương trình vay trực tiếp dành cho cá nhân hay hộ gia đình. Đây là công cụ điều hành trong nội bộ hệ thống ngân hàng, nhằm đảm bảo các tổ chức tín dụng luôn có đủ thanh khoản để hoạt động ổn định, từ đó gián tiếp bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền.

Việc bổ sung và hoàn thiện cơ chế này được xem là bước đi quan trọng trong việc cụ thể hóa Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2025, đồng thời tăng cường khả năng ứng phó với các rủi ro tài chính. Trong dài hạn, chính sách được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố niềm tin của thị trường, nâng cao mức độ an toàn và linh hoạt của hệ thống ngân hàng Việt Nam trước những biến động khó lường.