Phát lộ chiêu trò kinh doanh, giấu nguồn tiền của vàng Bảo Tín Minh Châu

Hồ sơ kinh doanh của đại gia vàng vừa bị khởi tố

Công an Thành phố Hà Nội cho biết, ông Vũ Minh Châu, nhà sáng lập thương hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu, bị khởi tố hôm 2/4 về tội Vi phạm quy định về kế toán trong quá trình kinh doanh, gây hậu quả nghiêm trọng.

Bảo Tín Minh Châu là một thương hiệu gắn liền với lịch sử phát triển của ngành kim hoàn Hà Nội. Nền móng của hệ thống “Bảo Tín” được đặt bởi bà Lương Thị Điểm (sinh năm 1936), xuất thân từ huyện Thường Tín. Từ những công việc buôn bán nhỏ lẻ, bà dần xây dựng uy tín và hình thành mạng lưới giao dịch vàng dựa trên niềm tin cá nhân.

Từ nền tảng gia đình, nhiều thương hiệu “Bảo Tín” đã ra đời như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... Trong đó, doanh nghiệp do Vũ Minh Châu sáng lập năm 1989 là một trong những cái tên nổi bật nhất.

Sau hơn 30 năm phát triển, doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống cửa hàng tại Hà Nội cùng hơn 200 đại lý trên toàn quốc. Sản phẩm chủ lực là vàng miếng và vàng nhẫn 24K mang thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long - dòng sản phẩm được nhiều người dân miền Bắc ưa chuộng để tích trữ.

Giá vàng tăng mạnh trong vài năm gần đây, thu hút sự quan tâm của người dân. Ảnh: HH

Một điểm đặc biệt là giá Vàng Rồng Thăng Long thường cao hơn đáng kể so với các thương hiệu tư nhân khác, có thời điểm chênh tới cả chục triệu đồng mỗi lượng. Dù vậy, sản phẩm này vẫn được săn đón nhờ khả năng giữ giá và tính thanh khoản cao.

Không ít thời điểm, nhu cầu mua tăng mạnh đến mức khách hàng phải chấp nhận trả tiền trước và nhận giấy hẹn do doanh nghiệp không có sẵn vàng để giao ngay.

Tuy nhiên, song hành với danh tiếng, doanh nghiệp này cũng vướng không ít lùm xùm. Theo kết luận thanh tra năm 2025 của Ngân hàng Nhà nước, Bảo Tín Minh Châu đã vi phạm nhiều quy định trong hoạt động kinh doanh vàng, từ chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, nghĩa vụ thuế đến việc không tuân thủ quy định báo cáo mua bán vàng miếng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp còn bị xác định có hành vi bán vàng với giá cao hơn giá niêm yết, vi phạm quy định về thương mại điện tử và thiếu minh bạch thông tin trên website. Một số vi phạm liên quan đến phòng chống rửa tiền cũng bị cơ quan chức năng xử phạt với tổng số tiền lên tới hơn 2,6 tỷ đồng.

Ngày 6/8/2025 Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh đối với Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Theo đó, Uỷ ban này xử phạt đối với Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu với số tiền 200 triệu đồng về hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh. Ngoài ra, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu bị buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm trên trang thông tin điện tử của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Ông Vũ Minh Châu cùng con trai và các nhân viên Bảo Tín Minh Châu bị khởi tố.

Làm ăn tốt nhưng lợi nhuận mỏng

Dù nổi tiếng và có quy mô doanh thu lớn, bức tranh tài chính của Bảo Tín Minh Châu lại khiến nhiều người bất ngờ.

Theo báo cáo tài chính, năm 2023 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.401 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt khoảng 4,5 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với biên lợi nhuận ròng chỉ khoảng 0,3% - mức cực kỳ thấp so với nhiều ngành kinh doanh khác.

Năm 2024, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận doanh thu tăng vọt lên hơn 6.952 tỷ đồng, tăng gần 5 lần so với năm 2023, qua đó ghi nhận lợi nhuận gộp hơn 171 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp rất lớn, tương ứng là gần 34,5 tỷ đồng và gần 72,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chưa tới 49,2 tỷ đồng.

Năm 2025, Bảo Tín Minh Châu cũng chưa công bố kết quả kinh doanh công khai do là công ty trách nhiệm hữu hạn. Nhưng nhiều khả năng doanh thu sẽ rất lớn bởi giá vàng tăng vọt và thị trường sôi động còn hơn năm 2024 và 2023, người dân nhiều lần xếp hàng dài để mua - bán vàng.

Xu hướng “doanh thu lớn, lợi nhuận nhỏ” kéo dài nhiều năm. Trước đó, lợi nhuận của doanh nghiệp chỉ dao động vài tỷ đồng mỗi năm, trong khi doanh thu luôn ở mức hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý khác là dù lợi nhuận thấp, doanh nghiệp vẫn liên tục mở rộng quy mô và tăng vốn. Năm 2024, vốn điều lệ đã được nâng lên 300 tỷ đồng, cho thấy tham vọng mở rộng hoạt động, thậm chí lấn sang lĩnh vực bất động sản.

Thực tế, đằng sau mức lợi nhuận mỏng ấy là câu chuyện khác đang được làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội bước đầu xác định: Trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú (Trưởng ban Trợ lý độc lập) đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế, gồm: phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý, theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Châu chỉ đạo Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa. Dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế.

Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi, doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020-2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch khoảng 9.700 tỷ đồng so với báo cáo thuế; gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.