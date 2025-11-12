Bất ngờ số tiền SOOBIN và Binz kiếm được từ Youtube

MV "Mục Hạ Vô Nhân" mới ra mắt của SOOBIN, Binz đang được chia sẻ khắp mạng xã hội khi tô đậm nét văn hóa truyền thống của Bắc Bộ trên nền chất liệu Xẩm pha hơi thở hiện đại.

Đến sáng ngày 12/11, tức chưa đầy 48 giờ phát hành, MV "Mục Hạ Vô Nhân" đã ghi nhận hơn 780 nghìn lượt xem, với tốc độ chia sẻ hiện tại MV được dự đoán sẽ sớm cán mốc 1 triệu views trên nền tảng Youtube.

MV là một câu chuyện mang màu sắc châm biếm đặc trưng của chất hài miền Bắc, được kể lại bằng giọng điệu hóm hỉnh và duyên dáng, lấy cảm hứng từ thông điệp dân gian “Ai ơi, ăn ở cho lành”.

Trên làn điệu xẩm truyền thống, pha trộn giữa chất liệu âm nhạc hiện đại, Mục Hạ Vô Nhân mở ra bằng một tình huống đầy dí dỏm: hai chàng trai đóng giả thầy bói, đi trêu hoa ghẹo bướm khắp làng, để rồi cuối cùng phải nhận lấy một bài học nhớ đời.

MV được quay tại Hưng Yên, Ninh Bình và Đắk Lắk, với sự góp mặt của NSND Huỳnh Tú, NSND Tự Long, Trung Ruồi, Đỗ Duy Nam, Lan Thy, Binz. Ê-kíp cũng khéo léo lồng ghép những công trình lâu đời, cảnh quan tuyệt đẹp của từng vùng đất để tôn lên những giá trị văn hóa đặc sắc.

Trước khi tung ra MV "Mục Hạ Vô Nhân" cả SOOBIN và Binz đều đang sở hữu kênh Youtube triệu lượt theo dõi và có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng của Youtube tại Việt Nam.

Theo đó, kênh Youtube của SOOBIN được khởi tạo tháng 2/2012, đến nay kênh đã có 1,56 triệu người theo dõi với 278 video được công bố và hơn 721,569 triệu lượt xem. Kênh đứng thứ 322 tại Việt Nam và thứ 871 trên nền tảng âm nhạc của Youtube.

Theo chính sách của YouTube, người sáng tạo nội dung được chia 55% doanh thu quảng cáo, còn lại thuộc về nền tảng.

Thống kê của Socialblade cho thấy, trong 30 ngày gần nhất, kênh Youtube của SOOBIN ghi nhận 10.000 người theo dõi mới và 7,2 triệu lượt xem. Mỗi tháng, kênh có thể mang về số tiền 1.800 USD đến 29.000 USD, tương đương hơn 47 triệu đồng đến hơn 765 triệu đồng.

Mỗi năm kênh có thể mang về cho ca sĩ sinh năm 1992 số tiền từ 43.000 USD đến 693.000 USD tương đương hơn 1,1 tỷ đồng đến hơn 18,28 tỷ đồng. Con số này biến động tùy theo hiệu suất lượt xem, tỷ lệ quảng cáo hiển thị và lượng người xem từ các quốc gia khác nhau.

Trong khi đó, Binz cũng đang sở hữu kênh Youtube với hơn 1,88 triệu lượt theo dõi. Theo giới thiệu, kênh được khởi tạo từ tháng 3/2017, đến nay đã có 167 video được công bố.

Thống kê của Socialblade cho thấy kênh của ca sĩ/nhạc sĩ/rapper sinh năm 1988 đến nay đã có hơn 657 triệu lượt xem. MV gần nhất của nam ca sĩ được công bố cách đây 2 tuần với hơn 4,1 triệu lượt xem.

Dù kênh vẫn bật chế độ kiếm tiền và hiện quảng cáo ở nhiều MV, tuy nhiên theo thống kê của Socialblade, kênh của Binz hiện không nhận được chia sẻ thu nhập từ Youtube.

Dĩ nhiên, doanh thu từ quảng cáo YouTube chỉ là phần nổi trong phần thu nhập của SOOBIN hay Binz, ca sĩ sinh năm 1992 và 1988 còn có thể kiếm được số tiền đáng kể từ việc lồng ghép các thương hiệu trong các video của mình, tham gia các sự kiện, biểu diễn trên sân khấu...

Mới đây, ngày 30/10, SOOBIN đã giành giải Nam ca sĩ của năm 2025 tại Lễ trao giải của Harper's Bazaar Star Awards và được Tạp chí Tatler ASIA gọi tên trong danh sách "Tatler most influential 2025", vinh danh những cá nhân kiệt xuất góp phần kiến tạo thay đổi và truyền cảm hứng tại châu Á, cùng những tên tuổi lớn như Mỹ Tâm, Tùng Dương...

SOOBIN đã có 2 đêm concert cá nhân ALL-ROUNDER tại Hà Nội tổ chức vào tháng 5 thành công rực rỡ, gây tiếng vang và khẳng định hai chữ "toàn năng" là hoàn toàn xứng đáng. Tiếp nối thành công đó, đêm concert thứ ba sẽ được nam ca sĩ tổ chức tại TP.HCM vào cuối tháng 11 này.