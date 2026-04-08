Đề xuất thay đổi khung giờ "cao điểm", "thấp điểm" tính giá điện

Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất từ tháng 1 đến tháng 4 và từ tháng 9 đến tháng 12: Khung giờ cao điểm từ 14 giờ đến 19 giờ trong các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy (5 giờ). Từ tháng 5 đến tháng 8: Khung giờ cao điểm từ 14 giờ 30 đến 16 giờ 30 và từ 19 giờ 30 đến 22 giờ 30 trong các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy (5 giờ). Ngày Chủ Nhật không có giờ cao điểm. Khung giờ thấp điểm áp dụng từ 0 giờ đến 6 giờ tất cả các ngày trong tuần (6 giờ).

Đề xuất mới về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia

Khung giờ bình thường áp dụng cho các khung giờ còn lại trong ngày (13 giờ/ngày đối với các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy và 18 giờ/ngày đối với ngày Chủ Nhật).

Đề xuất thay đổi khung giờ tính giá điện

Như vậy, đề xuất mới về khung giờ tính giá điện cao điểm và thấp điểm của Bộ Công Thương được tính theo tháng, theo mùa khác với quy định hiện hành.

Hiện nay, khung giờ cao điểm, thấp điểm, giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia đang được quy định theo Thông tư số 16 năm 2014 của Bộ Công Thương, tính đến nay đã được áp dụng được 12 năm.

Theo đó, khung giờ cao điểm từ thứ Hai đến thứ Bảy vào các khung giờ như sau: Từ 9 giờ 30 - 11 giờ 30 (2 giờ) và từ 17 - 20 giờ (3 giờ); Khung giờ thấp điểm từ 22 - 4 giờ sáng ngày hôm qua (6 giờ) và Chủ Nhật không có giờ cao điểm.

Theo Bộ Công Thương, sự cần thiết của việc điều chỉnh khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia xuất phát từ những thay đổi trong bối cảnh vận hành thực tế và yêu cầu nâng cao hiệu quả vận hành toàn hệ thống điện.

Kể từ năm 2019, với sự thâm nhập mạnh mẽ và gia tăng tỉ trọng của nguồn điện mặt trời trong cơ cấu nguồn điện, biểu đồ công suất các loại hình nguồn điện đã có sự thay đổi đáng kể. Đồng thời, cơ cấu các thành phần phụ tải cũng có sự thay đổi lớn, khi thành phần phụ tải công nghiệp tăng từ xấp xỉ 30% lên đến hơn 50% tổng phụ tải, thành phần phụ tải dân dụng - sinh hoạt giảm từ khoảng 50% xuống còn xấp xỉ 33% đã làm thay đổi đáng kể biểu đồ phụ tải.

Do đó, trong bối cảnh cơ cấu nguồn điện đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là sự gia tăng nhanh chóng của các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời và điện gió, việc điều chỉnh khung giờ là cần thiết để phản ánh đúng đặc điểm cung-cầu điện năng trong bối cảnh mới.

Việc xác định hợp lý các khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia cũng góp phần nâng cao hệ số phụ tải điện (tỉ lệ giữa điện năng sử dụng với công suất cực đại), giúp tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng.

Thông qua cơ chế giá điện theo khung giờ, các khách hàng sẽ có động cơ điều chỉnh hành vi tiêu thụ điện để giảm chi phí mua điện; giảm sử dụng vào giờ cao điểm và chuyển dịch sang khung giờ thấp điểm, giờ bình thường.

Theo Bộ Công Thương, điều này giúp làm phẳng biểu đồ phụ tải, giảm chênh lệch giữa công suất cực đại và công suất trung bình, từ đó nâng cao hiệu quả khai thác các nguồn điện, giảm áp lực cho hệ thống điện trong thời gian cao điểm.