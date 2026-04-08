Nhân viên thu nợ ngân hàng không được chê ngoại hình, trí tuệ của khách

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động thu hồi nợ.

Bộ Quy tắc này thống nhất về chuẩn mực và ứng xử trong hoạt động thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng.

Bộ Quy tắc này quy định các hành vi nhân viên thu hồi nợ không được thực hiện gồm:

Nhân viên thu hồi nợ không được dùng vũ lực hoặc nhờ, thuê bên thứ ba thực hiện các hành vi dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực, quấy rối, xúc phạm, lừa dối, ép buộc hoặc các thủ đoạn khác đối với khách hàng hoặc người có liên quan của khách hàng để thu hồi nợ, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hành vi sau đây:

Đe dọa, khống chế, giam giữ, đánh đập, hủy hoại tài sản hoặc sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc vật dụng khác gây thương tích, tổn hại đến thân thể khách hàng hoặc người có liên quan của khách hàng.

Gọi điện, nhắn tin với tần suất hoặc trong khung thời gian không phù hợp, căng băng rôn, vứt xác động vật, phun sơn, vẽ, viết, dán hình ảnh phản cảm lên tường, gây mất trật tự tại nơi ở, nơi làm việc, sử dụng các phương tiện truyền thông, mạng xã hội để xúc phạm, bôi nhọ khách hàng hoặc người có liên quan của khách hàng.

Chửi bới, la hét với những nội dung thiếu văn hoá hoặc nhận xét mang tính châm biếm, nhục mạ, chê bai ngoại hình, trí tuệ, thu nhập, nghề nghiệp, phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo, vùng miền... đối với khách hàng hoặc người có liên quan của khách hàng.

Thông tin sai sự thật về dư nợ, giả mạo công văn, tài liệu của cơ quan nhà nước hoặc làm cho khách hàng hoặc người có liên quan của khách hàng nhầm lẫn về hậu quả pháp lý của việc không trả được nợ theo hướng tiêu cực và không đúng quy định pháp luật.

Gợi ý, ép buộc khách hàng vay nặng lãi không đúng với quy định pháp luật, lập hồ sơ giả vay tổ chức tín dụng khác hoặc thực hiện các hành vi trái pháp luật để trả nợ.

Các hành vi vi phạm bảo mật thông tin về khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hành vi sau đây:

Công khai thông tin của khách hàng tại nơi công cộng, trên mạng xã hội, trừ trường hợp thực hiện theo quy định pháp luật.

Cung cấp thông tin của khách hàng cho tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp thực hiện theo quy định pháp luật.

Thu thập, sao chép hoặc sử dụng thông tin của khách hàng cho mục đích cá nhân hoặc mục đích không phù hợp với quy định pháp luật hay quy định nội bộ của Tổ chức hội viên.