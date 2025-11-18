Kinh tế 24h: Vàng thế giới phục hồi sau cú rơi, thị trường chờ đợi điều gì?

Vàng thế giới phục hồi sau cú rơi, thị trường chờ đợi điều gì?

Giá vàng trong nước mở cửa đầu tuần 17/11/2025 ở mức ổn định, với vàng miếng SJC niêm yết 149 triệu đồng/lượng (mua vào) và 151 triệu đồng/lượng (bán ra), không đổi so với cuối tuần trước sau cú giảm mạnh hơn 3,5 triệu đồng ngày 15/11. Các thương hiệu lớn như PNJ, DOJI, Mi Hồng, Ngọc Thẩm cũng giữ nguyên mức 149-151 triệu đồng/lượng cho vàng miếng, trong khi vàng nhẫn SJC giao dịch 146,5-149 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán phổ biến 2 triệu đồng/lượng, phản ánh giao dịch trầm lắng và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Vàng thế giới phục hồi sau cú rơi

Trên thị trường quốc tế, giá vàng (XAU/USD) phục hồi nhẹ 0,6%, đạt 4.098,21 USD/ounce lúc 8h30, tăng 24,45 USD nhờ USD suy yếu sau khi Mỹ chấm dứt đóng cửa chính phủ và bán tháo lắng dịu. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá quốc tế tương đương 130,334 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch với SJC vẫn cao ở 20,67 triệu đồng/lượng.

Thị trường đang chờ đợi tín hiệu từ Fed, với dữ liệu kinh tế Mỹ bị trì hoãn có thể lộ yếu kém lao động, hỗ trợ vàng như tài sản trú ẩn. Tuy nhiên, nhận xét "diều hâu" từ Chủ tịch Fed Kansas City Jeffery Schmid ủng hộ chính sách hạn chế, làm giảm xác suất cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tháng 12 xuống 54%. Hôm nay, các bài phát biểu của John Williams, Philip Jefferson, Neel Kashkari và Christopher Waller sẽ quyết định hướng đi, có thể giới hạn đà tăng của vàng nếu Fed giữ giọng điệu thắt chặt. Chuyên gia dự báo giá trong nước có thể hưởng ứng tăng nếu thế giới vượt 4.100 USD/ounce, nhưng rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu.

Đề xuất phạt lắp điện mặt trời mái nhà lên tới 20 triệu đồng nếu không thông báo

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, trong đó đề xuất các mức phạt cụ thể đối với việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ mà không thực hiện đúng quy định thông báo hoặc đăng ký.

Đối với hệ thống công suất dưới 100 kW (chủ yếu là hộ gia đình), lần đầu vi phạm sẽ bị phạt cảnh cáo; nếu tái phạm sau 10 ngày thì bị phạt tiền từ 500.000 - 1 triệu đồng với hệ thống ≤ 20 kW, và từ 2 - 3 triệu đồng với hệ thống trên 20 kW đến dưới 100 kW. Với các hệ thống từ 100 kW trở lên có đấu nối vào hệ thống điện quốc gia, hành vi lắp đặt, vận hành khi chưa có giấy chứng nhận đăng ký hoặc không thực hiện đúng nội dung thông báo sẽ bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng.

Ngoài ra, việc không tháo dỡ nhà máy điện gió, điện mặt trời khi hết thời hạn quy định có thể bị phạt tới 80 - 100 triệu đồng. Dự thảo cũng quy định rõ trách nhiệm thông báo: hệ thống không đấu nối lưới chỉ cần báo UBND cấp xã, còn hệ thống đấu nối từ cấp trung áp trở lên (không bán điện dư) phải gửi thông báo đến Sở Công Thương. Mục tiêu của các quy định này là quản lý chặt chẽ sự phát triển ồ ạt của điện mặt trời mái nhà, đảm bảo an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia. Dự thảo hiện đang trong giai đoạn lấy ý kiến rộng rãi trước khi trình Chính phủ ban hành.

Ông Trump hứng chỉ trích lạm phát không khác thời Biden

Tổng thống Donald Trump đang đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ vì lạm phát không giảm như cam kết, khiến tình hình giá cả leo thang gần giống thời Joe Biden và làm cử tri Mỹ bất bình sâu sắc. Từ tháng 4/2025, khi ông Trump áp thuế quan rộng rãi, lạm phát tăng từ 2,3% lên 3% vào tháng 9, dù vẫn thấp hơn đỉnh 9,1% năm 2022 dưới thời ông Biden. Tuy nhiên, hậu quả chính trị tương tự: 67% người Mỹ không hài lòng cách tổng thống xử lý giá cả, bầu cử địa phương gần đây tại Virginia, New Jersey, New York nghiêng hẳn về đảng Dân chủ vì lo ngại chi phí sinh hoạt.

Ông Trump bác bỏ chỉ trích, khẳng định Mỹ “hầu như không có lạm phát” và giá thực phẩm đang giảm. Ông liên tục đưa ra các biện pháp chữa cháy: hứa hoàn 2.000 USD từ tiền thuế quan cho người thu nhập thấp, kéo dài vay mua nhà lên 50 năm để giảm trả góp hàng tháng, và mới đây miễn thuế nhập khẩu hơn 200 mặt hàng nông sản như cà phê, thịt bò, chuối, nước cam. Dù thừa nhận một số chính sách có thể “tăng giá tạm thời”, ông vẫn lạc quan giá cà phê sẽ sớm giảm mạnh.

Phía Dân chủ và các cựu quan chức Biden cho rằng đây chỉ là chiêu trò ngắn hạn, không giải quyết gốc rễ. Họ chỉ trích thuế quan đẩy chi phí sang người tiêu dùng, hủy dự án năng lượng sạch làm hóa đơn điện tăng, trục xuất lao động nhập cư khiến xây dựng đắt đỏ hơn. Tình thế của ông Trump hiện tại gần như lặp lại ông Biden: dù tiếp nhận nền kinh tế tăng trưởng mạnh và lạm phát đã hạ nhiệt, các chính sách mới lại đẩy giá cả đảo chiều. Cả hai tổng thống đều dùng chung một thông điệp: lạm phát chỉ “tạm thời” và sẽ sớm về mức thấp. Kết quả là cử tri không tin tưởng, tạo nên vòng lặp chính trị đầy trớ trêu.