Rao bán “nhà ma” siêu rộng gần 7 tỷ, ế khách vẫn quyết không hạ giá

“Nhà ma” rộng hơn trăm mét vuông vắng bóng khách mua

Gần đây, một bất động sản tại khu vực đô thị Trùng Khánh đã được niêm yết đấu giá trên nền tảng đấu giá tư pháp của Alibaba, với giá khởi điểm khoảng 1,91 triệu NDT (hơn 6,9 tỷ đồng).

Tòa nhà có diện tích sàn là 161,18 mét vuông và diện tích bên trong là 134,4 mét vuông. Hiện tại, tòa nhà đang bị bỏ trống, không có người thuê vì đang bị tịch thu và thế chấp.

Ảnh: Tòa án Nhân dân Cấp cao số 1 Trùng Khánh

Thông báo đấu giá nêu rõ, chủ sở hữu bất động sản (người nợ) trước đó đã chết bất thường trong nhà và hiện đang nợ hơn 31.591,7 NDT (114,3 triệu đồng) phí quản lý bất động sản chưa thanh toán. Sau khi đấu giá thành công, người mua sẽ chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản phí còn lại liên quan đến bất động sản.

Căn nhà đã có sẵn một số đồ đạc và thiết bị gia dụng. Quyền sử dụng đất của căn nhà sẽ hết hạn vào ngày 23/8/2054.

Theo chia sẻ từ các nhân viên tại công ty hỗ trợ đấu giá, kể từ khi được rao bán, bất động sản siêu rộng này vẫn đang trong tình trạng “ế khách”. Chỉ có 1.901 lượt xem tính đến ngày 6/11, nhưng không có ai đăng ký đấu giá hay hẹn lịch xem nhà.

Ảnh: Tòa án Nhân dân Cấp cao số 1 Trùng Khánh

Tổng giá trị thẩm định của bất động sản là 2.731.680 NDT, bao gồm 2.717.500 NDT cho bất động sản và 14.180 NDT cho đồ nội thất và thiết bị gia dụng. Giá khởi điểm là 1.912.176 NDT (hơn 6,9 tỷ đồng), phiên đấu giá sẽ bắt đầu lúc 10:00 sáng ngày 4/12.

Thông báo của Tòa án Nhân dân Cấp cao số 1 Trùng Khánh nêu rõ, bất động sản này được chủ sở hữu mua thông qua hợp đồng tặng cho. Và chủ sở hữu (người nợ) đã qua đời trong hoàn cảnh bất thường trong nhà.

Tính đến ngày 31/10/2025, bất động sản này còn nợ phí quản lý là 31.591,7 NDT (114,3 triệu đồng). Sau phiên đấu giá, người mua sẽ chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí còn nợ, số tiền cụ thể sẽ dựa trên ngày giao nhận nhà thực tế.

Về việc liệu giá có giảm thêm do rủi ro và khuyết điểm của ngôi nhà hay không, nhân viên công ty hỗ trợ đấu giá cho biết: "Sẽ không giảm thêm nữa. Giá thẩm định đã hơn 2,7 triệu NDT, giá khởi điểm hơn 1,9 triệu NDT đã là giá ưu đãi".