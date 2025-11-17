Khởi nghiệp từ 2 chỉ vàng, lão nông Vĩnh Long thành người nhiều đất nhất xã

Ông Trần Văn Thống (67 tuổi, ngụ xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long) là nông dân sản xuất giỏi năm 2025. Ông có khuôn mặt hiền hậu, luôn nở nụ cười khi trò chuyện, tạo cảm giác gần gũi, chân thành.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, 43 năm trước, khi lập gia đình, ông Thống được cha mẹ cho 2 chỉ vàng làm vốn khởi nghiệp.

Với niềm đam mê nông nghiệp và khát khao làm giàu trên chính cánh đồng quê hương, vợ chồng ông mua 2,5 công đất để trồng lúa. Ngoài ra, họ còn nuôi heo, mua lúa trữ chờ giá lên bán ra, làm bánh đem bán… để có thêm thu nhập hằng ngày.

“Ngày nào chúng tôi cũng bám ruộng từ sớm, phải bươn chải đủ nghề để tích cóp từng đồng, dần khá giả”, ông Thống kể và cho biết, sau đó vợ chồng ông mua thêm 10 công ruộng.

Ông Trần Văn Thống khởi nghiệp từ 2 chỉ vàng, nay sở hữu 15ha ruộng lúa và 1,2ha dừa. Ảnh: T.X

Đến năm 1995, ông kết hợp làm lúa với việc mua bán thuốc bảo vệ thực vật, dưới hình thức “mua dư chia cho bà con”. Thấy việc mua bán thuốc bảo vệ thực vật có lãi, ông Thống mở rộng quy mô, rồi chính thức mở cửa hàng năm 2010.

Với triết lý: “Tiền kiếm được không để xây nhà khang trang mà mua đất lúa, lúc đất còn giá rẻ”, ông đã sở hữu 15ha đất lúa trải khắp nhiều khu vực trong xã và vùng lân cận. Ngoài ra, ông có 1,2ha dừa 5 năm tuổi đang cho thu hoạch ổn định. Với diện tích trên, ông trở thành một trong những người có nhiều đất nhất xã.

Đất nhiều, ông Thống giao cho các anh, em làm giúp. Hiện nay, lúa trên diện tích trồng của ông được xuống giống 3 vụ mỗi năm, chủ yếu giống lúa Gà và OM18, cho lợi nhuận khoảng 2 triệu đồng/công/vụ. Riêng vườn dừa 1,2ha mang lại khoảng 15 triệu đồng/tháng.

Thế mạnh của ông là kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, nguồn hàng nhập trực tiếp từ doanh nghiệp, cắt bớt khâu trung gian nên tiết kiệm chi phí sản xuất. Không những vậy, diện tích lớn giúp ông trở thành điểm giới thiệu sản phẩm và được doanh nghiệp bao tiêu đầu ra.

Ông Thống dự kiến chuyển dần sang mô hình trồng lúa chất lượng cao, lúa hữu cơ để nâng giá trị hạt gạo và tăng thêm thu nhập. Những diện tích lúa có năng suất thấp sẽ được chuyển sang trồng dừa - cây ăn trái phù hợp với thổ nhưỡng, có giá bán ổn định.

Ông chia sẻ: “Làm nông bây giờ phải linh hoạt, nếu chỉ tập trung một hướng thì khó trụ được khi giá cả bấp bênh”.

Mỗi tháng ông Thống có thu nhập bộn tiền từ vườn dừa. Ảnh: T.X

Không chỉ lo việc của mình, ông Thống còn hỗ trợ hàng chục hộ nghèo và cận nghèo vay vốn để làm ăn, vươn lên. Ông cùng chính quyền địa phương vận động nhân dân sửa đường, xây cầu, nâng cấp giao thông nông thôn, giúp bà con đi lại thuận tiện và học sinh đến trường dễ dàng hơn.

Từ 2 chỉ vàng khởi nghiệp, ông Trần Văn Thống nay đã gây dựng cơ ngơi hàng chục hecta ruộng lúa, vườn dừa trĩu quả cùng một mô hình sản xuất - kinh doanh hiệu quả, bền vững.