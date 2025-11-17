Giá dầu giảm mạnh sau cú phản công của Ukraine vào hạ tầng năng lượng Nga

Giá dầu Brent sáng thứ Hai giảm 0,9%, xuống còn 63,8 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ cũng giảm gần 1%, còn 59,5 USD/thùng. Đây là mức giảm đủ để xóa sạch phần tăng của tuần trước.

Nguyên nhân chính đến từ việc Nga nối lại hoạt động bốc dỡ dầu tại cảng Novorossiysk – một điểm trung chuyển quan trọng trên Biển Đen – sau khi tạm dừng hai ngày do hứng đòn tấn công từ Ukraine. Dữ liệu của LSEG và các nguồn tin ngành mà Reuters dẫn lại xác nhận việc hoạt động đã hồi phục vào Chủ nhật.

Dù vậy, xu hướng giảm này vẫn đi kèm tâm lý thận trọng, bởi giới đầu tư lo ngại các cuộc tập kích tiếp diễn của Ukraine vào hạ tầng dầu khí Nga sẽ gây gián đoạn nguồn cung trong thời gian dài.

Các cuộc tấn công của Ukraine gây ảnh hưởng thế nào?

Cuối tuần qua, quân đội Ukraine tuyên bố đã đánh trúng nhà máy lọc dầu Ryazan, một trong những cơ sở lớn của Nga. Tổng tham mưu Ukraine cũng cho biết họ đã tấn công nhà máy Novokuibyshevsk tại vùng Samara.

Các đòn đánh này khiến giới đầu tư phải tính toán lại khả năng Nga duy trì ổn định nguồn xuất khẩu dầu thô. Chuyên gia Toshitaka Tazawa (Fujitomi Securities) nhận định nhà đầu tư vừa phải đánh giá tác động dài hạn của các cuộc tấn công, vừa tranh thủ chốt lời sau đợt tăng mạnh hôm thứ Sáu.

Trước đó, chỉ riêng việc tạm dừng bốc dỡ tại Novorossiysk và một trạm thuộc đường ống Caspian Pipeline Consortium đã khiến khoảng 2% nguồn cung toàn cầu bị ảnh hưởng tạm thời, kéo giá dầu tăng hơn 2% vào cuối tuần.

Lệnh trừng phạt mới của phương Tây tác động gì đến thị trường dầu?

Nhà đầu tư đang theo dõi sát động thái siết trừng phạt của phương Tây đối với dầu Nga. Ngày 21/11, Mỹ ra lệnh cấm mọi giao dịch với hai tập đoàn năng lượng lớn của Nga là Lukoil và Rosneft, nhằm tạo sức ép để Moskva đàm phán hòa bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump còn cho biết phe Cộng hòa đang chuẩn bị dự luật trừng phạt mọi quốc gia kinh doanh với Nga; thậm chí Iran cũng được cân nhắc đưa vào danh sách.

Trong khi đó, OPEC+ đầu tháng này quyết định tăng hạn ngạch sản lượng tháng 12 thêm 137.000 thùng/ngày, giống mức tăng của tháng 10 và 11, đồng thời tạm dừng mọi đợt tăng mới trong quý I/2026. Điều này khiến thị trường tiếp tục hình thành cảm nhận về tình trạng dư cung trong thời gian tới.

Dự báo thị trường dầu sắp tới ra sao?

Theo ING, thị trường dầu nhiều khả năng dư thừa kéo dài đến năm 2026, dù rủi ro nguồn cung vẫn tăng lên do các đòn tấn công bằng drone của Ukraine và việc Iran bắt giữ tàu chở dầu tại Vịnh Oman.

Dữ liệu mới nhất cho thấy các nhà đầu cơ tăng vị thế mua ròng dầu Brent thêm 12.636 hợp đồng, lên tổng cộng 164.867 hợp đồng. ING đánh giá đây chủ yếu là hoạt động “đóng vị thế bán”, cho thấy nhà đầu tư vẫn dè chừng trước những biến số liên quan nguồn cung và trừng phạt.

Một tín hiệu khác: số giàn khoan dầu tại Mỹ tăng thêm 3 giàn trong tuần kết thúc ngày 14/11, nâng tổng số lên 417 giàn, theo Baker Hughes – dấu hiệu Mỹ tiếp tục mở rộng sản lượng.